Как понять, что продукт прошел обработку и вреден: красные флажки на этикетках

Ультраобработанные продукты составляют большую часть нашего рациона. Но такие продукты не дают ничего, кроме ощущения сытости, пользы от них практически нет. И в список таких продуктов входят те, которые нам кажутся здоровым выбором - мюсли, нежирные йогурты, завтраки или протеиновые батончики.

Как правильно читать этикетки на продуктах и на какие красные флажки сразу обратить внимание, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Washington Post.

Обработанные и ультра обработанные продукты представляют собой смесь промышленных ингредиентов, разработанные производителями для достижения определенной "точки блаженства", которая заставляет нас переедать и чаще употреблять такие продукты.

Они составляют большую часть калорий, потребляемых людьми и по данным многих исследований ученых, именно такие продукты вызывают различные заболевания и сокращение продолжительности жизни.

Чтобы сократить количество таких продуктов, нужно внимательно читать этикетки на том, что вы покупаете для себя и своей семьи.

Больше трех ингредиентов

Многие продукты, подвергшиеся ультраобработке, содержат длинные списки ингредиентов, которые могут звучать как школьный химический эксперимент. Например, если вам нравится хлеб, выберите марку, которая содержит только простые ингредиенты, такие как пшеничная мука, ячменная мука, закваска, соль, орехи или изюм.

Многие виды ультра переработанного хлеба содержат сахар, растительное масло, искусственные подсластители, а также многочисленные консерванты, эмульгаторы и продлеватели срока годности, такие как сорбиновая кислота, пропионат кальция, датем и моноглицериды.

Загустители, стабилизаторы или эмульгаторы

Ищите такие ингредиенты, как соевый лецитин, гуаровая камедь, ксантановая камедь, каррагинан, моно- и диглицериды или карбоксиметилцеллюлоза. Ультраобработанные продукты часто содержат красители, придающие им привлекательный вид, консерванты, обеспечивающие длительный срок хранения, а также загустители, стабилизаторы и эмульгаторы, улучшающие их текстуру или предотвращающие разделение ингредиентов, пока они лежат на полках магазинов в течение недель или месяцев.

Добавлен сахар и подсластители

Старайтесь избегать продуктов, на этикетках которых указан кукурузный сироп, тростниковый сахар, солодовый сироп или патока. Если хотите большей сладости, добавьте сахар или мед.

Ингредиенты, оканчивающиеся на "оза"

Проверьте этикетку на наличие сахарозы, мальтозы, декстрозы, фруктозы или глюкозы. Это другие названия добавленных сахаров.

Искусственный или "поддельный" сахар

Ищите аспартам, сукралозу, ацесульфам-К, сахарин или стевию. Подсластители и искусственные ароматизаторы - еще одна отличительная черта продуктов, подвергшихся ультраобработке. Сахар и подсластители часто добавляют, чтобы замаскировать неприятный вкус консервантов и других ингредиентов.

Например, многие покупные английские кексы содержат множество эмульгаторов, консервантов и подсластителей. Но вы бы этого не узнали, если бы не посмотрели на ингредиенты. Они не сладкие на вкус, но в них добавлен сахар.

Заявления о здоровье

На упаковках продуктов, подвергшихся ультраобработке, часто имеются громкие маркетинговые заявления. Многие продукты, которые позиционируются как питательные, на самом деле содержат подсластители и другие добавки. Эти продукты включают сухие завтраки, мюсли, ароматизированный йогурт, закуски, заправки для салатов и консервированные супы.

Обещания о низком уровне сахара

На этикетке указано, что в продукте мало сахара? Это может быть тревожным сигналом, поскольку производители часто заменяют добавленный сахар в своих продуктах искусственными подсластителями.

Растворимые и ароматизированные сорта

Если овсянка быстрого приготовления, ее обычно механически модифицируют таким образом, что она ухудшается. Если вам нравится овсянка на завтрак, покупайте продукт, в составе которого есть только овес и ничего больше.

Не поддавайтесь соблазну продуктов, предлагаемых с различными фруктовыми или другими вкусами. Если вам нравится йогурт с фруктовым вкусом, купите простой йогурт и добавьте свои свежие фрукты.

Многие йогурты с фруктовым вкусом содержат не только фрукты, но и ряд других добавок, таких как тростниковый сахар, кукурузный крахмал, "натуральные ароматизаторы" и концентраты соков. Йогурт должен состоять всего из двух ингредиентов: молока и культур (т. е. пробиотиков).

Сможете ли вы сделать это у себя на кухне?

Если вы сомневаетесь, посмотрите на этикетку с ингредиентами и спросите себя, можете ли вы приготовить это дома. Ультра обработанные продукты содержат добавки, которые обычно не используются на домашней кухне. Они часто преобразуются в текстуры и формы, не встречающиеся в природе - например, в замороженные хлопья, пончики, хот-доги и куриные наггетсы.

Конечно, вам необязательно избегать всех обработанных пищевых продуктов. Вместо этого думайте о пищевой промышленности как о спектре, начиная от минимально обработанных продуктов и заканчивая ультра-обработанными продуктами.

Продукты с минимальной обработкой происходят из растений или животных с минимальными изменениями. Подумайте о цельнозерновых продуктах, овощах, яйцах, молоке и мясе. Обработанные кулинарные ингредиенты используются для приготовления и приправы еды в домах и ресторанах. В их состав входят сливочное масло, сахар, специи, соль и оливковое масло.

К обработанным продуктам относятся такие продукты, как консервированные овощи, бекон, сыры, копченая рыба, консервированный тунец и свежеприготовленный хлеб. Большинство обработанных пищевых продуктов можно приготовить на собственной кухне.

Обычно они содержат два или три ингредиента, но их по-прежнему можно распознать как версии веществ, встречающихся в природе. Примерами могут служить банка несладкого яблочного соуса, тофу, хумуса, томатного соуса, а также замороженных фруктов и овощей.

Если вы решите покупать продукты, подвергшиеся ультраобработке, избегайте "семейного размера" и выбирайте продукты на одну порцию. Большие упаковки созданы для того, чтобы заставить вас переедать.