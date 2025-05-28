"Чорнобривці" с грузинским привкусом. Нино Катамадзе растрогала зрителей на концерте во Львове

Концерт Нино Катамадзе, который отгремел вчера во Львове, был настоящим подарком поклонникам певицы и джаза. Зал был полным, а после некоторых выступлений львовяне плакали, тронутые любовью и нежностью от Грузии к Украине.

Вечером 27 мая в Национальном драматическом театре имени Марии Заньковецкой царила сдержанная праздничная и душевная атмосфера.

И неудивительно, потому что в этот вечер львовяне пришли увидеться с любимой певицей Нино Катамадзе. Стоит добавить, что грузинская звезда отвечала львовянам взаимностью - она также была рада снова посетить старинный город.

С первой песни Нино заставила зрителей признаваться в любви - подпевать вместе с ней. И напряжение не спадало все два часа концерта.

В коротких перерывах проводили аукционы, потому что весенний тур Катамадзе - не только о любви к Украине и подарке поклонникам, но и благородная миссия по сбору средств для военных вместе с благотворительным фондом Heavy Metal Volunteers. Желающих купить постеры, афиши, флаги за 3-4-5 тысяч гривен было немало.

Цель - 1 000 000 на нужды военных. Задонатить можно по этой ссылке.

Концерт Нино Катамадзе во Львове 27 мая (фото: facebook.com/ninokatamadze.official)

Первый приятный сюрприз - это участие в концерте главного дирижера Грузинского филармонического оркестра и руководителя Национального музыкального центра Грузии Николаза Рачвели.

Второй - участие украинского бандуриста и участника проекта "Культурный десант", а также военного Тараса Столяра. Он аккомпанировал Нино Катамадзе во время исполнения одного из самых известных хитов певицы "Once the street".

Стоит добавить, что Тарас Столяр не впервые выступает со звездой мировой сцены. В декабре 2024 года он встретился с британским певцом Стингом и исполнил вместе с ним хит "Shape of my heart".

Концерт Нино Катамадзе во Львове 27 мая (фото: NinoKatamadzeInUkraine)

Третий сюрприз для поклонников был настолько щемящим, что большинство не сдержало своих эмоций - Нино Катамадзе исполнила для украинцев песню "Чорнобривці". Под конец ее выступления зал вытирал слезы.

Исполнение "Чорнобривців"

В общем, в этот вечер Нино Катамадзе не только пела о любви, но и много говорила о том, как ей болит за Украину, как вся Грузия молится за украинцев. Концерты Нино - это больше, чем просто музыка и песни. Это - объятия, разговор без слов, посвящение каждому, кто ждет и борется.