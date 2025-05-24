История Юлиана Китастого - заслуженного артиста Украины из Детройта, чья музыка сводит с ума
Украинская бандура неоднократно звучала в Соединенных Штатах Америки. Туда ее смог донести заслуженный артист Украины Юлиан Китастый.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о всемирно известном музыканте, который всю жизнь распространяет украинскую культуру за границей.
Детство и музыкальные корни
Юлиан Китастый родился 23 января 1958 года в городе Детройт, штат Мичиган, в семье украинских эмигрантов. Его отец Петр Китастый был известным дирижером, композитором и бандуристом, возглавлявшим знаменитый ансамбль капеллы бандуристов имени Тараса Шевченко.
С детства Юлиан воспитывался в среде украинской музыки и традиций. Его первый инструмент - бандура - стал не просто музыкальным орудием, а духовным символом и средством культурной идентичности. Игре на бандуре Китастого научил отец.
Юлиан Китастый (фото: centerforworldmusic.org)
Юлиан получил классическое музыкальное образование в Канаде. Он учился в Конкордском университете в Монреале, где изучал композицию, вокал и теорию музыки.
Уже в студенческие годы участвовал в выступлениях украинских ансамблей, экспериментировал с сочетанием традиционной музыки и авангардных форм.
В 1980-х переехал в Нью-Йорк, где начал активную творческую и преподавательскую деятельность, став одним из ведущих деятелей украинской диаспоры.
Юлиан Китастый (фото: Википедия)
Как Китастый развивал украинское музыкальное искусство
Юлиан Китастый - один из первых, кто начал сочетать традиционное кобзарство с элементами джаза, импровизации и авангардной музыки. Он создал ансамбль "New York Bandura Ensemble", который стал новым словом в презентации украинской музыки за границей.
Параллельно он активно сотрудничал с театром "Yara Arts Group", где создавал музыкальные партитуры к спектаклям, которые раскрывали украинские исторические и мифологические темы.
"Музыка - это язык души", - так звучит кредо Юлиана Китастого. Он не боится искать новое в глубоко национальном, сочетая кобзу с электроникой, старинные думы с визуальным искусством.
В 2021 году Юлиан Китастый получил звание Заслуженного артиста Украины. Он стал символом сохранения и обновления украинской культурной традиции за пределами Родины.
Его концерты проходили на самых престижных сценах США, Канады, Европы, а сам музыкант считается духовным наследником кобзарского рода.
Игру Юлиана Китастого на бандуре можно услышать в фильме "Поводырь".
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Юлиан активно выражает свою позицию, участвует в благотворительных концертах и поддерживает инициативы в помощь украинским беженцам и художникам.
Сегодня Китастый живет в Нью-Йорке, где преподает игру на бандуре, записывает новые альбомы, работает с молодыми музыкантами и занимается архивированием украинского музыкального наследия.
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При написании материала использовались источники: Википедия, Bandura Style.