В Чернобыле обнаружили существ, не пострадавших от ужасной катастрофы

Микроскопические черви в Чернобыльской зоне отчуждения остаются неповрежденными и живут даже на территории с высоким уровнем радиации. По мнению ученых, их стойкость может служить полезным исследованием в области онкологии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на PNAS.

Детали исследования ученых

Исследователи посетили Чернобыльскую зону отчуждения и собрали микроскопические черви вида Oscheius tipulae.

После дальнейших исследований оказалось, что геномы этих червей остались неповрежденными после ядерной катастрофы 1986 г., даже при высоком уровне радиации.

Это исследование имеет важное значение для понимания влияния крушения на местные популяции. Ученые секвенировали геномы 15 червей из Чернобыльской зоны и пяти особей из других частей света.

Несмотря на высокий уровень радиации, они не обнаружили признаков радиационного поражения у червей из Чернобыля.

Это свидетельствует об их высокой устойчивости к экстремальным условиям. Исследователи выдвинули гипотезу о том, что эта стойкость является свойством вида, а не результатом радиоактивного воздействия.

Для дальнейших исследований они выпустили 20 червей в лаборатории и протестировали их потомков, не обнаружив корреляцию между уровнями радиации и устойчивостью ДНК к мутациям.

Эти результаты указывают на то, что черви из Чернобыля не приобрели новые способности к восстановлению ДНК благодаря радиационному воздействию, и ученые продолжат исследование факторов, влияющих на их устойчивость.