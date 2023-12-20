Предвестник Чернобыля. Где и когда произошла одна из самых страшных ядерных аварий в истории человечества

Одна из самых крупных аварий в истории ядерной энергетики произошла еще до катастрофы в Чернобыле. О трагедии на АЭС Три-Майл-Айленд знают единицы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об аварии, произошедшей на американской АЭС, и каковы ее последствия.

Основное об АЭС

АЭС Три-Майл-Айленд (Three Mile Island) была построена на реке Сасквеганна недалеко от американского города Гаррисбург в штате Пенсильвания.

На этой АЭС использовались водно-водяные реакторы с двухконтурной системой охлаждения.

В общей сложности эксплуатировали два энергоблока мощностью 802 и 906 МВт.

Месторасположение АЭС (скриншот: google.com/maps)

Что известно об аварии

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд произошла 28 марта 1979 года - за семь лет до Чернобыльской катастрофы.

Первопричиной трагедии на американской АЭС считают отказ насосов во втором контуре системы охлаждения реактора, в результате чего прекратилась подача воды в оба парогенератора.

После автоматического отключения турбогенератора и включения аварийной подачи, вода в парогенераторы так и не попала. Впоследствии оказалось, что защелки на напоре насосов были закрыты (после планового ремонта, который закончился на блоке за несколько дней до аварии).

АЭС Три-Майл-Айленд (фото: Wikipedia)

Авария произошла на втором энергоблоке АЭС и привела к расплавлению около 50% активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен.

До катастрофы на ЧАЭС авария на Три-Майл-Айленд считалась самой большой в истории мировой ядерной энергетики.

Она до сих пор считается самой тяжелой ядерной аварией в США. По международной шкале ядерных событий INES ей был присвоен уровень 5 (из 7 возможных).

Блочный щит управления второго энергоблока станции спустя несколько дней после аварии (фото: Wikipedia)

Последствия аварии на АЭС

В результате аварии ядерное топливо частично расплавилось, однако не прожгло корпус реактора.

Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению. Территория станции также была загрязнена радиоактивной водой.

В то же время, радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались не слишком существенными.

Бригада ликвидаторов во время работы (фото: Wikipedia)

После анализа всех имеющихся данных было решено, что в эвакуации населения, проживавшего рядом со станцией, нет необходимости. Однако тогдашний губернатор Пенсильвании посоветовал покинуть восьмикилометровую зону вокруг станции беременным женщинам и детям дошкольного возраста.

Работы по устранению последствий аварии были начаты в августе 1979 и официально завершены в декабре 1993 года (они обошлись в 975 млн долларов).

Эксплуатация второго реактора (TMI-1) была возобновлена ​​в 1985 году.

Знак, посвященный аварии, в городе Миддлтаун в штате Пенсильвания (фото: Wikipedia)

Реакция общества

Антиядерное движение в США начало приобретать массовый характер еще в середине 70-х годов. Проблемы атомной энергетики обсуждались и привлекали внимание прессы.

Авария на АЭС Три-Майл-Айленд усугубила уже существующий кризис в атомной энергетике США и вызвала мощный всплеск антиядерных настроений в обществе (включая массовые демонстрации и марши протеста).

Один из антиядерных протестов после аварии (фото: Wikipedia)

Хотя все это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, но ее историческое развитие было остановлено.

С 1979 по 2012 год не было выдано ни одной новой лицензии на строительство АЭС в США, а ввод в действие 71-ой (запланированной ранее) станции был отменен.

В 2022 году Netflix выпустил мини-сериал под названием "Правдивые свидетельства: Авария на Три-Майл-Айленд" (Meltdown: Three Mile Island). В нем инсайдеры рассказали о событиях, противоречиях и долгосрочных последствиях аварии на АЭС Три-Майл-Айленд.