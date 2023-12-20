Предвестник Чернобыля. Где и когда произошла одна из самых страшных ядерных аварий в истории человечества
Одна из самых крупных аварий в истории ядерной энергетики произошла еще до катастрофы в Чернобыле. О трагедии на АЭС Три-Майл-Айленд знают единицы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно об аварии, произошедшей на американской АЭС, и каковы ее последствия.
При подготовке материала были использованы следующие источники: World Nuclear Association, Wikipedia.
Основное об АЭС
АЭС Три-Майл-Айленд (Three Mile Island) была построена на реке Сасквеганна недалеко от американского города Гаррисбург в штате Пенсильвания.
На этой АЭС использовались водно-водяные реакторы с двухконтурной системой охлаждения.
В общей сложности эксплуатировали два энергоблока мощностью 802 и 906 МВт.
Месторасположение АЭС (скриншот: google.com/maps)
Что известно об аварии
Авария на АЭС Три-Майл-Айленд произошла 28 марта 1979 года - за семь лет до Чернобыльской катастрофы.
Первопричиной трагедии на американской АЭС считают отказ насосов во втором контуре системы охлаждения реактора, в результате чего прекратилась подача воды в оба парогенератора.
После автоматического отключения турбогенератора и включения аварийной подачи, вода в парогенераторы так и не попала. Впоследствии оказалось, что защелки на напоре насосов были закрыты (после планового ремонта, который закончился на блоке за несколько дней до аварии).
АЭС Три-Майл-Айленд (фото: Wikipedia)
Авария произошла на втором энергоблоке АЭС и привела к расплавлению около 50% активной зоны реактора, после чего энергоблок так и не был восстановлен.
До катастрофы на ЧАЭС авария на Три-Майл-Айленд считалась самой большой в истории мировой ядерной энергетики.
Она до сих пор считается самой тяжелой ядерной аварией в США. По международной шкале ядерных событий INES ей был присвоен уровень 5 (из 7 возможных).
Блочный щит управления второго энергоблока станции спустя несколько дней после аварии (фото: Wikipedia)
Последствия аварии на АЭС
В результате аварии ядерное топливо частично расплавилось, однако не прожгло корпус реактора.
Помещения АЭС подверглись значительному радиоактивному загрязнению. Территория станции также была загрязнена радиоактивной водой.
В то же время, радиационные последствия для населения и окружающей среды оказались не слишком существенными.
Бригада ликвидаторов во время работы (фото: Wikipedia)
После анализа всех имеющихся данных было решено, что в эвакуации населения, проживавшего рядом со станцией, нет необходимости. Однако тогдашний губернатор Пенсильвании посоветовал покинуть восьмикилометровую зону вокруг станции беременным женщинам и детям дошкольного возраста.
Работы по устранению последствий аварии были начаты в августе 1979 и официально завершены в декабре 1993 года (они обошлись в 975 млн долларов).
Эксплуатация второго реактора (TMI-1) была возобновлена в 1985 году.
Знак, посвященный аварии, в городе Миддлтаун в штате Пенсильвания (фото: Wikipedia)
Реакция общества
Антиядерное движение в США начало приобретать массовый характер еще в середине 70-х годов. Проблемы атомной энергетики обсуждались и привлекали внимание прессы.
Авария на АЭС Три-Майл-Айленд усугубила уже существующий кризис в атомной энергетике США и вызвала мощный всплеск антиядерных настроений в обществе (включая массовые демонстрации и марши протеста).
Один из антиядерных протестов после аварии (фото: Wikipedia)
Хотя все это и не привело к мгновенному прекращению роста атомной энергетической отрасли США, но ее историческое развитие было остановлено.
С 1979 по 2012 год не было выдано ни одной новой лицензии на строительство АЭС в США, а ввод в действие 71-ой (запланированной ранее) станции был отменен.
В 2022 году Netflix выпустил мини-сериал под названием "Правдивые свидетельства: Авария на Три-Майл-Айленд" (Meltdown: Three Mile Island). В нем инсайдеры рассказали о событиях, противоречиях и долгосрочных последствиях аварии на АЭС Три-Майл-Айленд.
Напомним, ранее мы рассказывали, что на украинской АЭС будет установлен первый энергоблок западного образца.
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