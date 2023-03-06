Ученые надеются, что собаки из Чернобыля с уникальной ДНК научат людей новым приемам выживания

Новое исследование о бродячих собаках в Чернобыльской зоне отчуждения показало их генетическое отличие от других псов, живущих на других территориях Украины и мира.

В работе отмечается влияние ядерной катастрофы на ЧАЭС в 1986 году, что вызвала серию катастрофических событий и привела к долгосрочному и широкомасштабному загрязнению окружающей среды, на местную природу и ее обитателей.

Исследователи охарактеризовали генетическую структуру 302 собак, представляющих три "вольно бродящие" популяции в пределах самой Зоны, а также живущих в 15-45 километрах от места аварии.

"Полногеномные профили чернобыльских, чистокровных и свободно разводимых собак во всем мире показывают, что особи с электростанции и города Чернобыль генетически различны, причем первые демонстрируют повышенное внутрипопуляционное генетическое сходство и дифференциацию", - говорится в публикации.

Хотя эти результаты не показывают, что радиация, несомненно, является причиной этих генетических различий, данные могут помочь лучше понять долгосрочные последствия радиационного облучения.

Также ученые обращают внимание на сложность проведения различий между тем, какие генетические изменения вызваны радиацией, а какие - "другими влияющими факторами".

Тем не менее, у исследователей есть "золотая возможность" начать отвечать на вопрос: "Как выжить в такой враждебной среде на протяжении 15 поколений?" - заявила соавтор исследования и генетик Элейн Острандер, пишет Associated Press.

По ее словам, образцы ДНК собак очень ценны, так как, по данным Nature, они часто живут в тех же условиях и питаются, что и люди.

"У нас никогда не было возможности проделать эту работу с животным, которое отражает нас так же, как собак", - говорит генетик.

Соавтор исследования, профессор биологических наук в Университете Южной Каролины Тим Муссо отметил, что собаки "предоставляют невероятный инструмент для изучения воздействия такого рода условий" на млекопитающих в целом.

По оценкам Чернобыльской инициативы по исследованию собак, которая оказывает ветеринарную помощь, в зоне отчуждения проживает более 800 бродячих псов.

Ученые заявили, что исследование может иметь широкое применение, позволяя понять, как животные и люди могут жить сейчас и в будущем в регионах мира, подвергающихся "постоянному экологическому нападению" - и в космической среде с высоким уровнем радиации.

Видео: ученые задались вопросом, могут ли чернобыльские собаки научить человечество новым приемам выживания