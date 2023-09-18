"Черные археологи" с берега Десны украли лодку, которой почти 300 лет

Что известно об инциденте

"Недавно я популяризировал новость о найденной старинной лодке на Десне. Лодка выглядывала с берега носовой частью, большая же ее часть оказалась под склоном берега высотой 5 метров. Археологи и историки исследовали видимую часть. Затем дубовую лодку "довбанку" законсервировали - засыпали песком. И вот теперь сообщение, что этой носовой части уже нет - ее украли", - написал историк.

Алферов предложил 20 тыс. грн тому, кто скажет у кого эта лодка. Анонимность он гарантирует.

"Друзья, давайте вместе поищем этот памятник истории, вернем его для дальнейшего исследования и накажем преступников", - призвал ученый.

Лодку украли неизвестные (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Чем ценна эта археологическая находка

Возраст этой лодки предварительно оценивают от 100 до 300 лет. Для более точных данных нужно было провести полноценные исследования и радиоуглеродный анализ.

Эта находка уникальна, потому что раньше о существовании таких типов лодок на Черниговщине исследователи знали только из этнографических источников. Ученые отмечают, что такие лодки использовали для промыслового лова рыбы. Интересно и то, что лодка была изготовлена из цельного куска дерева с "наращенными" боковыми частями.

Этот артефакт мог бы помочь ученым исследовать редкие модели лодок, которые раньше встречались только в описаниях.

По оценкам ученых, лодка была длиной 10-12 м. Большая часть ее находилась "спрятанной" в 5-метровом склоне. Именно поэтому исследователи не могли ее раскопать и перевезти для дальнейшего изучения.