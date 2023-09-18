"Чорні археологи" вкрали човен з берега Десни, якому майже 300 років

Що відомо про інцидент

"Нещодавно я популяризував новину про знайдений старовинний човен на Десні. Човен виглядав з берега носовою частиною, більша ж його частина опинилась під схилом берега заввишки 5 метрів. Археологи та історики дослідили видиму частину. Потім дубовий човен-довбанку законсервували - засипали піском. І от тепер повідомлення, що цієї носової частини вже нема - її вкрали", - написав історик.

Алфьоров запропонував 20 тис. грн тому, хто скаже у кого цей човен. Анонімність він гарантує.

"Друзі, давайте разом пошукаємо цю пам’ятку історії, повернемо її для подальшого дослідження та покараємо злочинців", - закликав науковець.

Човен викрали невідомі (фото: facebook.com/oleksandr.alfyorov)

Чим цінна ця археологічна знахідка

Вік цього човна попередньо оцінюють від 100 до 300 років. Для точніших даних треба було провести повноцінні дослідження та радіовуглецевий аналіз.

Ця знахідка є унікальною, бо раніше про існування таких типів човнів на Чернігівщині дослідники знали лише з етнографічних джерел і переказів. Науковці зазначають, що такі човни використовували для промислового вилову риби. Цікаво й те, що човен був виготовлений із суцільного шматка дерева із "нарощеними" боковими частинами.

Цей артефакт міг би допомогти науковцям дослідити рідкісні моделі човнів, які раніше траплялись лише в описах.

За оцінками вчених, човен був завдовжки 10-12 м. Більша частина його перебувала "схованою" у 5-метровому схилі. Саме через це дослідники не могли його вчасно вийняти та перевезти у надійне місце для подальшого вивчення.