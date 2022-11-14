Черная пятница в Украине: как не попасть на схемы мошенников

Однако часто эти акции могут быть фейковыми, чтобы привлечь покупателя. А о мошенниках онлайн и говорить не приходится.

Черная пятница - это настоящий праздник для всех любителей покупок. Полки в магазинах просто переполнены заманчивыми предложениями и скидками.

Styler рассказывает, как действительно выгодно совершить покупку в Черную пятницу и не встретить обмана.

Когда Черная пятница 2022 года в Украине?

Существенные скидки на товары продавцы начинают в последнюю пятницу ноября. В этом году дата выпадает на 25 ноября. Однако период распродажи может начаться раньше и занять несколько дней или около недели.

Кроме Черной пятницы существует еще и Киберпонедельник. Это день, когда скидки продолжаются только в онлайн-магазинах.

Черная пятница начнется 25 ноября (фото: Freepik)

Как правильно делать покупки в Черную пятницу?

Для того чтобы захватить каждого потенциального покупателя маркетологи придумывают разнообразные "крючки". Например, могут завысить космически цену, а вроде бы снизить до той, которая была в начале. Поэтому взвешенно подготовьтесь к безумным скидкам.

Составьте список покупок

В преддверии Черной пятницы подумайте, нужно ли вам что-нибудь покупать. Если да, то обязательно составьте список покупок. Он может быть приблизительным, однако с ним вы вряд ли приобретете больше необходимого.

Можно даже напротив каждого пункта написать его стоимость в Черную пятницу, а также в начале указать сумму, которую вы готовы потратить. Такой ориентир точно поможет вам сэкономить бюджет.

Найдите нужные магазины

Когда покупки определены, найдите магазины, где их можно приобрести. Если хотите новый смартфон, то идите в соответствующий офлайн или онлайн магазин. Так вы сбавите время на поиски и не купите лишнего, просматривая сотни сайтов.

Сравните цены

Очевидно, что продавцы будут привлечь как можно больше клиентов, поэтому везде предложения будут заманчивыми. Это основная причина, почему нужно сравнивать цены в разных местах.

Лучше сделать это до начала скидок и уже во время, чтобы знать, кто все-таки добросовестен, а кто просто обманул своего клиента.

Магазины предлагают разные скидки, поэтому нужно сравнивать (фото: Freepik)

Все проверяйте

Тщательно проверяйте страницы, где делаете заказ. Перед большими распродажами в интернете появляются многие мошенники, которые создают специальные сайты для получения персональных данных покупателей. После регистрации с вашего счета могут списывать средства.

Не забывайте о правах потребителя

Приятная цена не означает чихать на свои права. Если товар не подошел или пришел поврежденным, вы имеете полное право его вернуть и получить обратно деньги. Также если есть необходимость, вы также можете его обменять в течение 14 дней.

Не ведитесь на стадный инстинкт

Если на полке лежит несколько последних платьев, и все их разметают, это не значит, что она вам тоже нужна. Обдумывайте покупки.

Задайте себе вопрос, сможете ли вы прожить неделю без этой вещи. Если ответ "да", то становится очевидно, что он вам не нужен. Импульсивные покупки - лучший друг продавцов, однако самый плохой враг покупателей.