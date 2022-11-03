Когда черная пятница 2022 в Украине: дата и будут ли скидки

Черная пятница считается лучшим временем для обильных покупок из-за тотальных скидок на товары в торговых сетях и магазинах, когда продавцы завлекают покупателей особо низкими ценами. В Украине традиция таких распродаж получила широкую популярность, ведь желание выгодно скупиться актуально всегда, и период военного положения в этом году - не исключение.

Когда в Украине ожидается Black Friday 2022, и что ожидать от ценников в маркетах - читайте в материале ниже.

Зародился Всемирный день распродаж, или Черная пятница, в США в середине 60-х годов прошлого века, где стали практиковать обычай устраивать большие распродажи в магазинах и бутиках после Дня благодарения, а отмечается он традиционно в четвертый четверг ноября.

Довольно быстро такой "праздник шопоголиков" получил распространение и в других странах мира, в том числе и в Украине.

Черная пятница 2022 в Украине

По обыкновению, существенные скидки на популярные группы товаров, вплоть до -90%, продавцы начинают как раз в последнюю пятницу последнего месяца осени. В этом году дата выпадает на 25 ноября.

На самом же деле период распродаж начаться может и раньше, и длиться он несколько дней или около недели - тут временные рамки для акции Черная пятница устанавливает администрация каждого магазина самостоятельно.

Сниженные ценники на электронику, бытовую технику, одежду, обувь, мебель, средства гигиены и косметику, товары для дома и другие полезные мелочи из различных товарных групп действуют в магазинах и для онлайн покупок, чтобы можно было успеть скупиться, не выходя из дома.

Скидки и даты Черной пятницы 2022 в украинских маркетах

Уже сейчас торговые центры, бутики, интернет-магазины анонсируют распродажи и заманчивые скидки на нынешнюю Black Friday, ознакамливая покупателей с ассортиментом своих акционных товаров. Давайте рассмотрим, что предлагают в некоторых популярных торговых сетях украинцам.

В Эпицентре Черная пятница начнется с полуночи 25 ноября. В ТЦ обещают скидки на 30%, 50% и даже до 90%.

Черная пятница начнется с полуночи 25 ноября. В ТЦ обещают скидки на 30%, 50% и даже до 90%. В Comfy акционная распродажа не будет привязана к самой пятнице, а продлится всю последнюю неделю ноября: с 21-го по 28-е. Анонсируются скидки на товары электроники от 30 до 50%.

акционная распродажа не будет привязана к самой пятнице, а продлится всю последнюю неделю ноября: с 21-го по 28-е. Анонсируются скидки на товары электроники от 30 до 50%. В Rozetka устраивают sale-марафон 26 ноября, а цены на некоторые товары тут могут упасть на 90%.

устраивают sale-марафон 26 ноября, а цены на некоторые товары тут могут упасть на 90%. В Eva обещают лучшие скидки года уже с 14 ноября

обещают лучшие скидки года уже с 14 ноября В Фокстрот Черная пятница 2022 продлится с 21 по 30 ноября, ожидаются скидки до 70%.

Черная пятница 2022 продлится с 21 по 30 ноября, ожидаются скидки до 70%. В Эльдорадо Черная пятница начнется 26 ноября, обещают скидки на технику до -70%.

Черная пятница начнется 26 ноября, обещают скидки на технику до -70%. В Moyo акция стартует в пятницу, 25 ноября, и тут покупателям обещают "ВАУ-скидки".

акция стартует в пятницу, 25 ноября, и тут покупателям обещают "ВАУ-скидки". В Интертоп тоже анонсируют праздничную акцию "Черная пятница" с распродажами до -70%.

Проверить, какие скидки предлагают в других торговых сетях, можно на сайтах и соцсетях маркетов, чтобы заранее ознакомиться с "подешевевшим" ассортиментом и загодя составить список покупок, посоветовавшись со всеми чренами семьи.