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С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

Среда 25 декабря 2024 07:15
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С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день Образы с юбкой на Рождество и Новый год (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова
Эксперт: Елена Шевченко

На Рождество и Новый год многие модницы ищут одежду с яркими акцентами, например, это могут быть платья и юбки с пайетками. С ними можно составить стильный образ на праздник, а также интегрировать в повседневный гардероб.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие образы составить с юбкой с пайетками.

"Все активно готовятся к праздникам и, наверное, составили праздничные образы с яркими юбками в пайетках. И здесь возникает вопрос: что делать с этим блеском после праздников? Оставить в шкафу до следующего Нового года? Вовсе нет! Я вам покажу, как интегрировать пайетки в повседневную жизнь", - отметила стилист.

С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

Юбка с пайетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Главный секрет образов с такими юбками - это баланс. Юбка в пайетках имеет блестящую, объемную фактуру, поэтому ее следует уравновесить чем-нибудь матовым и нейтральным.

Это могут быть:

  • однотонная футболка
  • плотный кардиган или свитер
  • пиджак с четкими линиями
  • худи для расслабленного образа
  • обувь - только простая и минималистичная (лоферы, кеды, босоножки на небольшом каблуке).

С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

Как носить юбку с пайетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбка с пайетками и топ, футболка или майка

Это идеальный наряд для вечеринок, новогодних праздников или других торжественных мероприятий. Выбирайте модель мини или миди с пайетками, которая блестит на свету, создавая яркий акцент. Дополните образ однотонным черным или белым топом, чтобы сбалансировать яркость юбки.

С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

Юбка с пайетками с однотонным верхом (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбка с пайетками и пиджак

Это стильное сочетание, которое идеально подходит как для вечеринок, коктейльных мероприятий, так и для более формальных встреч или офисных будней. Подберите классический пиджак в черном, темно-синем или коричневом оттенке, чтобы создать элегантный и стильный образ. Выбирайте пиджак с четкими линиями, чтобы сбалансировать яркость пайеток. Можно дополнить образ стильными туфлями на каблуке.

С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

Юбка с пайетками и пиджак (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Юбка с пайетками и худи или свитшот

Необычное сочетание - юбка с пайетками и худи. Такой наряд идеально подходит для создания образа с элементами уличного стиля или для вечеринок с непринужденной атмосферой. Присмотрите простой однотонный худи, например, черного или серого цвета. Это создаст эффект контраста между блеском юбки и уютом худи. Такой образ можно дополнить стильными кроссовками или ботильонами.

С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый деньС чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день

Юбка с пайетками и худи (фото: instagram.com/purpur.stylist)

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