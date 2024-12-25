С чем носить юбку с пайетками: стилист показала идеи стильных образов на Рождество и каждый день
На Рождество и Новый год многие модницы ищут одежду с яркими акцентами, например, это могут быть платья и юбки с пайетками. С ними можно составить стильный образ на праздник, а также интегрировать в повседневный гардероб.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилиста Елены Шевченко решило рассказать, какие образы составить с юбкой с пайетками.
"Все активно готовятся к праздникам и, наверное, составили праздничные образы с яркими юбками в пайетках. И здесь возникает вопрос: что делать с этим блеском после праздников? Оставить в шкафу до следующего Нового года? Вовсе нет! Я вам покажу, как интегрировать пайетки в повседневную жизнь", - отметила стилист.
Юбка с пайетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Главный секрет образов с такими юбками - это баланс. Юбка в пайетках имеет блестящую, объемную фактуру, поэтому ее следует уравновесить чем-нибудь матовым и нейтральным.
Это могут быть:
- однотонная футболка
- плотный кардиган или свитер
- пиджак с четкими линиями
- худи для расслабленного образа
- обувь - только простая и минималистичная (лоферы, кеды, босоножки на небольшом каблуке).
Как носить юбку с пайетками (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Юбка с пайетками и топ, футболка или майка
Это идеальный наряд для вечеринок, новогодних праздников или других торжественных мероприятий. Выбирайте модель мини или миди с пайетками, которая блестит на свету, создавая яркий акцент. Дополните образ однотонным черным или белым топом, чтобы сбалансировать яркость юбки.
Юбка с пайетками с однотонным верхом (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Юбка с пайетками и пиджак
Это стильное сочетание, которое идеально подходит как для вечеринок, коктейльных мероприятий, так и для более формальных встреч или офисных будней. Подберите классический пиджак в черном, темно-синем или коричневом оттенке, чтобы создать элегантный и стильный образ. Выбирайте пиджак с четкими линиями, чтобы сбалансировать яркость пайеток. Можно дополнить образ стильными туфлями на каблуке.
Юбка с пайетками и пиджак (фото: instagram.com/purpur.stylist)
Юбка с пайетками и худи или свитшот
Необычное сочетание - юбка с пайетками и худи. Такой наряд идеально подходит для создания образа с элементами уличного стиля или для вечеринок с непринужденной атмосферой. Присмотрите простой однотонный худи, например, черного или серого цвета. Это создаст эффект контраста между блеском юбки и уютом худи. Такой образ можно дополнить стильными кроссовками или ботильонами.
Юбка с пайетками и худи (фото: instagram.com/purpur.stylist)
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