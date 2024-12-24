Надя Дорофеева показала, как выглядит самая модная обувь на зиму-2025

Байкерские сапоги - это стильная и практичная обувь, которая может стать основой образа для холодных месяцев. Носить их можно как с теплыми леггинсами или лосинами из натуральной или искусственной кожи, так и с юбками.

Как и многие украинские инфлюенсеры и знаменитости, артистка имеет свой собственный стиль и старается следовать модным трендам. Она часто делится со своими подписчиками в соцсети Instagram снимками как в повседневных и стритстайл луках, так и образами со съемок и различных мероприятий.

На этот раз она выбрала образ с байкерскими сапогами.

Свой лук она дополнила белым лонгсливом, короткой юбкой и замшевой курткой. Завершали образ сапоги с массивным носком и заклепками сбоку.

Надя Дорофеева в байкерских сапогах (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Отметим, что байкерские или, как их еще называют, мотоциклетные сапоги, - вид обуви, похожий на специальную обувь для езды на мотоцикле - как правило, она отличается жесткой конструкцией и особым дизайном.

Это ботинки или сапоги, изготовленные из толстой кожи, с прямым силуэтом носка и ровным каблуком, высота их в среднем достигает середины голени, часто украшены пряжками и заклепками.

Певица показала самую модную обувь на зиму-2025 (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

С чем еще носить зимой байкерские сапоги

Джинсы или брюки с отворотами

Укороченные или подвернутые джинсы идеально подходят к зимним байкерским сапогам. Оставляя немного пространства между обувью и брюками, вы подчеркиваете их стиль.

Узкие джинсы

Если предпочитаете классический стиль, сочетайте сапоги с прямыми или облегающими джинсами. Это подчеркнет силуэт и сделает акцент на обуви.

Кожаные брюки

Байкерские сапоги выглядят особенно стильно в сочетании с кожаными брюками. Это добавит дерзости и уверенности в образ.

Платья

Сапоги можно носить с мини- или миди-платьями, особенно в холодное время года, если вы хотите создать контраст между мягкой тканью платья и жесткой текстурой сапог.

Юбка-миди или кожаная юбка

В сочетании с байкерскими сапогами такие юбки будут смотреться элегантно и стильно. Важно, чтобы длина юбки не была слишком длинной, чтобы обувь оставалась на виду.

Теплый свитер

К мини-юбке или платью можно добавить объемный свитер - он не только добавит тепла, но и создаст интересный контраст с женственным силуэтом.

Короткие пуховики или куртки

Байкерские сапоги отлично смотрятся с короткими зимними куртками или пуховиками. Выбирайте верхнюю одежду с четкими линиями или минималистичными деталями, чтобы не перегрузить образ.

Кожаная куртка

Байкерские сапоги и кожаная куртка - это классическое сочетание. Выбирайте куртки с яркими металлическими деталями или молниями, чтобы подчеркнуть рок-стиль.

Пальто в стиле милитари

Стиль милитари прекрасно сочетается с байкерской обувью. Строгие линии и металлизированные элементы в одежде создадут завершенный образ.

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)