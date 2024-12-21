В чем блистать на Рождество и Новый год: Кароль, Ризатдинова, Ребрик и жена Павлика показали праздничные образы

Для Рождества и Нового года наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Важно учитывать, как именно пройдет ваше празднование: официальное, семейное, дружеское или корпоративное.

Кристина Решетник

Многодетная мама и супруга Григория Решетника Кристина на днях посетила одно из праздничных мероприятий своих детей. Для выхода в свет она выбрала брючный костюм-тройку самого трендового оттенка сезона - бургунди. Свой образ она дополнила кедами. Но если вы хотите сделать такой лук более элегантным, надевайте туфли-лодочки на высоком каблуке.

Кристина Решетник в бордо (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Люда с Голливуда

Украинская блогерша Люда с Голливуда (настоящее имя - Людмила Луцук) следит за модными трендами - она часто делится с подписчиками модными образами. Так, для новогодней фотосессии она выбрала длинное красное платье, полностью расшитое пайетками.

Свой лук она дополнила элегантными туфлями-лодочками серебристого оттенка, а также накидкой из перьев. Завершал образ макияж с акцентом на красных губах.

Блогерша Люда с Голливуда (фото: instagram.com/lyudashollywooda)

Лилия Ребрик

Телеведущая и многодетная мама Лилия Ребрик показала стильный черно-белый образ. Она выбрала белое платье с множеством пуговиц спереди, которое дополнила черными сапогами на высоких каблуках и пальто такого же оттенка. Такой лук подойдет как для корпоратива, так и для вечеринки с друзьями.

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Анна Ризатдинова

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова продемонстрировала в сети сразу несколько образов, которые можно взять себе на заметку для новогодних вечеринок. На первом она предстала в длинном красном платье из атласа, с глубоким декольте и на бретельках. Такой наряд она дополнила массивными серьгами.

Украинская гимнастка (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Для второго образа спортсменка выбрала короткое платье черного цвета с объемными плечами, которое дополнила высокими сапогами-ботфортами.

Анна Ризатдинова (фото: instagram.com/anna_rizatdinova)

Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала стильный лук в трендовом цвете бургунди. Она надела широкие штаны, полупрозрачный лонгслив и длинный пиджак-накидку. Дополнили элегантный образ туфли-лодочки в тон к костюму.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Кристина Горняк

Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус и блогерша Кристина Горняка продемонстрировала два стильных образа для новогодних праздников. Для первого она выбрала длинное платье серебристого оттенка с высоким горлом и открытыми плечами, расшитое пайетками.

Кристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Для второго она выбрала короткое кружевное платье белого оттенка с интересной деталью – черным бантом. Свой лук она дополнила элегантными босоножками на высоких каблуках и кожаной сумкой.

Второй образ Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Екатерина Репяхова

Супруга певца Виктора Павлика, блогерша и предприниматель Екатерина Репяхова продемонстрировала в сети образ в зелено-коричневом платье из бархата. Его она дополнила элегантными мюли золотистого оттенка, неброскими украшениями и прической "низкий пучок".