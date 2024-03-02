Почему Земля не падает на Солнце и при каких условиях это может произойти: объяснение астронома

Почему Земля не падает на Солнце

Если сравнить Землю с Солнцем, то она значительно меньше светила и по размерам, и по массе. Масса Солнца больше свыше 300 тысяч раз.

"В нашей вселенной действует закон всемирного тяготения. Суть его в том, что все тела притягиваются друг к другу. "Силы притяжения, по которым Земля и Солнце действуют друг на друга - одинаковые, но масса Солнца значительно больше, поэтому Солнце сильнее Земли и наша планета должна упасть на светило. Но этого до сих пор не случилось, потому что Земля движется", - говорит астроном.

Он объясняет, что Солнце постоянно притягивает Землю к себе, но в результате движения она вращается вокруг него по орбите, имеющей форму эллипсиса.

"То есть это два движения в пространстве. Одно под действием силы притяжения в сторону Солнца, а другое прямолинейное по инерции. Они складываются в криволинейное движение", - говорит Крячко.

При каких условиях Земля может упасть на Солнце

"На самом деле Земля всегда в состоянии падения на Солнце. Если бы она не двигалась, то уже давно упала бы на него. Если бы Земля вдруг остановилась, то упала бы на Солнце за 65 суток", - говорит астроном.

Добавим также, что по оценке ученых примерно через 5 миллиардов лет Солнце превратится в красного гиганта и существенно увеличится в размерах. Эти изменения окажут катастрофическое влияние на планеты в Солнечной системе, поскольку светило будет расширяться в размерах и поглощать ближайшие к себе небесные тела.