Чому Земля не падає на Сонце і за яких умов це може статися: пояснення астронома

Чому Земля не падає на Сонце

Якщо порівняти Землю із Сонцем, то вона значно менша за світило і за розмірами, і за масою. Маса Сонця більша у понад 300 тисяч разів.

"У нашому всесвіті діє закон всесвітнього тяжіння. Суть його в тому, що всі тіла притягуються одні до одного. Сили тяжіння, за якими Земля і Сонце діють одне на одне - однакові, але маса Сонця значно більша, тому Сонце сильніше Землі і наша планета мала б впасти на світило. Але цього досі не трапилося, бо Земля рухається", - каже астроном.

Він пояснює, що Сонце повсякчас притягує Землю до себе, але в наслідок руху вона обертається навколо нього по орбіті, яка має форму еліпсиса.

"Тобто це два рухи у просторі. Один під дією сили тяжіння у бік Сонця, а другий - прямолінійний за інерцією. Вони складаються у криволінійний рух", - говорить Крячко.

За яких умов Земля може впасти на Сонце

"Насправді Земля завжди у стані падіння на Сонце. Якби вона не рухалася, то вже б давно впала на нього. Якби Земля раптом зупинилась, то впала б на Сонце за 65 діб", - каже астроном.

Додамо також, що за оцінкою вчених, приблизно через 5 мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта й суттєво збільшиться у розмірах. Ці зміни катастрофічно вплинуть на планети у Сонячній системі, оскільки світило розширятиметься у розмірах і поглинатиме найближчі до себе небесні тіла.