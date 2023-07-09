Сушка, засолка или заморозка: какой способ заготовки продуктов на зиму самый лучший

Сезон заготовок овощей и фруктов на зиму сейчас в самом разгаре. На огородах и рынках появились свежие овощи, фрукты и ягоды, которые стоит запасти. Самые популярные методы - это засолка, сушка и заморозка, а также - маринование.

Делать заготовки или нет

По словам Евгения Комаровского, в современном мире настолько хорошо развита промышленность, что делать заготовки на зиму из свежих фруктов и овощей совсем необязательно. Но у многих есть огороды и сады, где полно фруктов и овощей, а родители хотят и зимой давать детям полезные продукты. Тем более, что запасы продуктов на зиму сейчас для многих стали очень важны и актуальны.

Консервация или ферментация

Этот самый распространенный способ заготовки овощей и фруктов на зиму доктор Комаровский называет не самым полезным. Сохранность полезных свойств при таком способе обеспечиваться не будет. И единственное исключение - квашеная капуста.

Сушка

Эксперт рекомендует этот способ применять только для зелени и некоторых фруктов, которые при заморозке утрачивают свои полезные свойства. Для заготовки на зиму этим способом стоит использовать специальные сушилки - дегидраторы. При сушке естественным способом во фрукты могут попадать микробы.

Заморозка

Этот способ Комаровский назвал самым оптимальным для сохранения всех полезных свойств и качеств овощей и фруктов. Все продукты нужно сначала тщательно вымыть, потом обсушить и разложить по специальным пакетам для заморозки.

В каждый пакет нужно сложить именно столько продуктов, сколько вам понадобится для одной порции приготовления. И самое важное - чтобы вам не пришлось разморозить весь пакет, а потом снова часть заморозить. Такие овощи и фрукты станут потом непригодными для употребления.

В одном пакете можно смешать овощи и фрукты сразу, чтобы в будущем их приготовить вместе. Например, для варки фруктового компота или приготовления овощного супа.