6 документальных фильмов об Украине, которые стоит посмотреть

Следующие фильмы поднимают важные темы - войны, репрессий, борьбы за свободу, социальные проблемы и простые человеческие судьбы.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает ознакомиться с документальными фильмами об Украине, на которые не жалко потратить свое время.

"Зима в огне"

Лента была выпущена в 2015 году, и ее режиссером является Евгений Афинеевский. Здесь показывается хроника событий Революции Достоинства, которая получила номинацию на "Оскар". Реальные кадры, рассказы очевидцев и дух борьбы за свободу - то, чем пронизан весь сюжет.

"20 дней в Мариуполе"

Оскароносный фильм от Мстислава Чернова - документальное свидетельство ужасов осады Мариуполя российскими оккупантами. Здесь собраны уникальные кадры, которые сполна отражают реальность войны и показывают все ее ужасные последствия.

"10 секунд"

Кинолента рассказывает о последствиях обстрела 24 января 2015 года жилого квартала "Восточный" в Мариуполе, который привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Нападение велось из систем залпового огня "Град" со стороны временно оккупированных территорий Украины российскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР".

"Будинок "Слово"

Здесь изображена история украинских художников, которые были репрессированы советской властью в 1930-х годах. В центре сюжета - дом в Харькове, в котором живут гении украинской культуры и пытаются бороться с системой. Однако, к сожалению, она их уничтожает.

"Віддалений гавкіт собак"

Документальный фильм датского режиссера Симона Леренга Вильмонта совместного производства Дании, Швеции и Финляндии. Сюжет рассказывает о жизни 10-летнего мальчика, который растет в прифронтовом селе на Донбассе и постоянно слышит взрывы.

"Як тебе не любити"

Лента посвящена обычным киевлянам и их жизненному месту, которое меняется. Это - некая кинематографическая ностальгическая работа о современном Киеве.