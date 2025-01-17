Чому вимерли динозаври? Нове дослідження показує, що ми помилилися в одному ключовому аспекті

Прийнято вважати, що динозаври та інші тварини вимерли близько 66 мільйонів років тому через падіння астероїда Чиксулуб, в результаті якого відбулося значне виверження сірки, що спричинило сувору та тривалу "ударну зиму". Однак нове дослідження ставить під сумнів попередні уявлення вчених про масштаби катастрофи.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на статтю в журналі Nature Communications.

Традиційна теорія вимирання динозаврів

На межі крейдового та палеогенового періодів удар астероїда Чиксулуб діаметром близько 10 км на території сучасного півострова Юкатан у Мексиці спричинив утворення кратера діаметром 200 км та, за загальноприйнятою теорією, призвів до глобальної катастрофи, яка знищила 75% видів живих істот на Землі, включаючи динозаврів.

Згідно з усталеною гіпотезою, удар астероїда підняв у повітря колосальну кількість пилу, сажі та, особливо, сірки. Викид сірки, за попередніми оцінками, був настільки значним, що утворив в атмосфері шар сульфатних аерозолів, які відбивали сонячне світло, спричинивши різке та тривале похолодання - "ударну зиму".

Ця гіпотеза пояснювала масове вимирання, оскільки відсутність сонячного світла призвела до припинення фотосинтезу у рослин та порушення харчових ланцюгів, що фатально позначилося на тваринному світі.

Однак, нове дослідження ставить під сумнів попередні оцінки обсягів викинутої сірки, пропонуючи переглянути масштаби катастрофи.

Результати нового дослідження щодо масштабів "ударної зими"

Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, пропонує інший погляд на цю подію. Вчені, використовуючи бурові керни, взяті безпосередньо з порід метеоритного кратера Чиксулуб, вперше емпірично оцінили кількість сірки, що була викинута в атмосферу внаслідок падіння астероїда.

Результати показали, що попередні оцінки викиду сірки були значно завищені. Замість передбачуваних раніше обсягів, що вп'ятеро перевищували реальні, вчені встановили, що в атмосферу було викинуто 67 ± 39 мільярдів тонн сірки.

"Замість того, щоб зосереджуватися на самому ударі, ми досліджували його наслідки", - пояснює хімік Катерина Родючкіна.

Дослідники проаналізували сірчаний слід у породах кратера, які були джерелом сульфатних аерозолів. Використовуючи зміни в ізотопному складі сірки, вони змогли відрізнити сірку, пов'язану з ударом, від природних джерел та розрахувати загальну кількість викинутої речовини.

Ці результати свідчать про те, що "ударна зима", спричинена падінням астероїда, була не настільки катастрофічною, як вважалося раніше.

"Зниження температури, безумовно, відбулося, але воно було менш різким та більш короткочасним. Клімат, ймовірно, повернувся до відносно нормального стану значно швидше, ніж передбачали попередні моделі", - кажуть вчені.

Що це значить?

Нові дані про викид сірки можуть пояснити, чому, попри масштабну катастрофу, близько 25% видів живих істот все ж змогли пережити цей період. Менш суворі кліматичні умови, ніж вважалося раніше, могли створити умови для виживання певних видів, що адаптувалися до змін.

Це дослідження є важливим кроком у розумінні механізмів масового вимирання на межі крейдового та палеогенового періодів. Воно показує, що хоча падіння астероїда Чиксулуб стало катастрофічною подією, масштаби її впливу на клімат та біосферу можуть бути переглянуті.