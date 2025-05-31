Почему с возрастом люди просыпаются очень рано: этому есть простое объяснение

С возрастом многие люди замечают, что начинают просыпаться раньше, даже без будильника. То, что когда-то казалось недостижимым - вставать на рассвете - становится новой нормой. Почему так происходит?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Huffpost .

Раннее пробуждение - часть естественного процесса старения

Доктор Сайрам Партхасарати сказал, как и другие аспекты физического и психического здоровья, мозг становится менее чувствительным с возрастом. В частности, он не реагирует на входные сигналы так хорошо, как это было раньше. Эти входные сигналы включают закат, солнечный свет, прием пищи, социальные сигналы и физическую активность, которые помогают отметить, где мы находимся в течение дня.

Другими словами, они помогают мозгу чувствовать, где он находится в 24-часовом цикле.

Итак, для молодого человека время ужина может помочь мозгу понять, что спать можно будет через несколько часов, а для кого-то старшего возраста такой связи может не быть. Все потому, что нервы , которые должны передавать сигналы времени мозгу, подверглись такой же дегенерации, как и мозг.

Эта неспособность чувствовать сигналы времени является одной из причин, почему пожилые люди склонны уставать раньше своих детей или внуков. И, как следствие, просыпаются полностью отдохнувшими и раньше всех.

Влияние болезней глаз

Изменения зрения, возникающие с возрастом, уменьшают интенсивность световой стимуляции, которую получает мозг, что играет важную роль в "настройке" циркадных часов и поддержании его в правильном русле.

Это особенно касается людей с катарактой - распространенным заболеванием глаз. Она вызывает помутнение зрения, двойное видение и общие проблемы со зрением.

Поэтому при катаракте вечерний свет не так сильно попадает в глаза, поэтому закат происходит раньше, чем на самом деле. Из-за проблем со зрением, вызванных катарактой, в глаза попадает меньше света, поэтому организм начинает вырабатывать мелатонин (гормон сна) раньше, чем нужно. Соответственно они ложатся и просыпаются раньше.

Советы, которые помогут лучше спать

При таких проблемах стоит находиться под ярким светом поздно вечером. Это может означать прогулку на улице, установление искусственного освещения дома или просмотр телевизора на ярком экране.

Эти яркие огни сообщат мозгу, что солнце еще не зашло, что будет сдерживать выработку мелатонина. Чтобы помочь себе немного дольше бодрствовать, Партхасаратхи посоветовал попробовать эти вещи за 30-60 минут до захода солнца, что зависит от времени года.

Следует стремиться к примерно двум часам пребывания под ярким светом - и обязательно включить свет после захода солнца.