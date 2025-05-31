Чому з віком люди прокидаються дуже рано: цьому є просте пояснення

З віком багато людей помічають, що починають прокидатися раніше, навіть без будильника. Те, що колись здавалося недосяжним - вставати на світанку - стає новою нормою. Чому так відбувається?

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Huffpost .

Раннє пробудження - частина природного процесу старіння

Доктор Сайрам Партхасараті сказав, як і інші аспекти фізичного та психічного здоров'я, мозок стає менш чутливим з віком. Зокрема, він не реагує на вхідні сигнали так добре, як це було раніше. Ці вхідні сигнали включають захід сонця, сонячне світло, прийом їжі, соціальні сигнали та фізичну активність, які допомагають відзначити, де ми знаходимося протягом дня.

Іншими словами, вони допомагають мозку відчувати, де він знаходиться у 24-годинному циркадному циклі.

Отже, для молодої людини час вечері може допомогти мозку зрозуміти, що спати можна буде через кілька годин, а для когось старшого віку такого зв'язку може не бути. Все тому, що н ерви, які повинні передавати сигнали часу мозку, зазнали такої ж дегенерації, як і мозок.

Ця нездатність відчувати сигнали часу є однією з причин, чому літні люди схильні втомлюватися раніше за своїх дітей чи онуків. І, як наслідок, прокидаються повністю відпочившими та раніше за всіх.

Вплив хвороб очей

Зміни зору, що виникають з віком, зменшують інтенсивність світлової стимуляції, яку отримує мозок, що відіграє важливу роль у "налаштуванні" циркадного годинника та підтримці його в правильному руслі.

Це особливо стосується людей з катарактою - поширеним захворюванням очей. Вона викликає помутніння зору, подвійне бачення та загальні проблеми із зором.

Тому при катаракті вечірнє світло не так сильно потрапляє в очі, тому захід сонця відбувається раніше, ніж насправді. Ч ерез проблеми із зором, спричинені катарактою, в очі потрапляє менше світла, тому організм починає виробляти мелатонін (гормон сну) раніше, ніж потрібно. Відповідно вони лягають та прокидаються раніше.

Поради, які допоможуть краще спати

При таких проблемах варто перебувати під яскравим світлом пізно ввечері. Це може означати прогулянку на вулиці, встановлення штучного освітлення вдома або перегляд телевізора на яскравому екрані.

Ці яскраві вогні повідомлять мозку, що сонце ще не зайшло, що стримуватиме вироблення мелатоніну. Щоб допомогти собі трохи довше не спати, Партхасаратхі порадив спробувати ці речі за 30-60 хвилин до заходу сонця, що залежить від пори року.

Слід прагнути приблизно двох годин перебування під яскравим світлом - і обов’язково ввімкнути світло після заходу сонця.