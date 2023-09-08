Почему после кофе возникает сильная головная боль: 5 основных причин

Кофе - напиток без которого огромное количество людей просто не представляет свою жизнь. Однако, утренняя чашка кофе может вызвать сильную головную боль.

Почему кофе вызывает сильную головную боль, сообщили в медицинском сообществе "Sviy.doc" в Instagram .

Основные причины появления головной боли

Кофеин - мощный стимулятор, который есть не только в кофе, но и в чае, черном шоколаде, энергетических напитках и даже в Кока-Коле

Головная боль от кофе может возникнуть, если:

человек обладает повышенной чувствительностью к кофеину. Есть люди, у которых молекула кофеина вызывает неприятные симптомы, а у некоторых - даже аллергические реакции

употребляете кофеин чрезмерно - головная боль от кофе лечится, так же как боль от чрезмерного употребления лекарства

имеете аллергию на кофеин

резкий отказ от кофеина - уменьшение дозы даже на 30 мг может способствовать возникновению головной боли

изменили дозировку кофеина - если вы привыкли пить две чашки кофе в день, а внезапно увеличили дозировку до 4, то возникнет головная боль

Сколько чашек кофе можно выпивать в день

Количество кофе, которое можно пить в день, зависит от многих факторов, включая возраст, пол, вес, образ жизни и общее здоровье. Обычно рекомендуется не употреблять более 400 мг кофеина в день, что эквивалентно примерно 3-4 чашкам кофе.

Однако, если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, такие как высокое кровяное давление, беременность или проблемы со сном, вам может быть рекомендовано уменьшить потребление кофеина.

Как избавиться от головной боли без таблеток

Здоровый сон

Переутомление и недосыпание - частые причины возникновения головной боли. В этом случае, конечно, нужно выспаться. На время сна желательно открыть форточку или предварительно проветрить помещение.

Ароматерапия

Аромат лаванды помогает от головных болей, расслабляя, помогая заснуть, снимая напряжение.

Свежий воздух

Отличное средство от головной боли - свежий воздух, поэтому нужно открыть окна пошире, а еще лучше пройтись.

Холодный компресс

Он поможет сузить кровеносные сосуды, уменьшая тем самым головную боль. Обернув несколько кубиков льда в полотенце, следует держать его по бокам головы и на шее в течение 10-15 минут.

Газированная вода

Головная боль довольно часто возникает из-за недостаточного количества жидкости в организме. Снять противные симптомы поможет стакан негазированной воды.