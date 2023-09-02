ua en ru
Сб, 02 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Действительно ли кофе помогает при низком давлении: вся правда

Суббота 02 сентября 2023 19:06
UA EN RU
Действительно ли кофе помогает при низком давлении: вся правда Может ли кофе повысить давление (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Анна Тарасенко

Кофе - натуральный энергетик с возбуждающим действием на организм. Многие пьют такой напиток при пониженном артериальном давлении. Однако стоит знать, действительно ли напиток может повышать давление.

Об этом сообщила фармацевт Анна Тарасенко в TikTok.

Может ли кофе повысить давление

Эксперт говорит, что у людей, пьющих кофе очень редко, напиток может вызвать незначительное повышение давления. А вот регулярное употребление уже не приводит к повышению давления.

Конечно, в самом механизме действия кофеина заложено возбуждающее влияние на нервную систему организма, повышение уровня дофамина и адреналина. Практически сразу же после выпитой чашки кофе мы чувствуем прилив сил и бодрости, что обуславливается улучшением кровообращения, расширением сосудов и временным увеличением давления.

Однако такой эффект длится недолго, а у людей, которые регулярно и много употребляют кофе, он может быть и совсем почти незаметным.

Почему падает давление

Кроме старения, существуют некоторые состояния, которые могут вызвать снижение давления, включая болезнь Паркинсона, диабет, болезнь Лайма и дефицит витамина B12.

Некоторые антидепрессанты, лекарства против высокого артериального давления, бета-блокаторы, диуретики, а также седативные и обезболивающие средства также могут быть причиной снижения давления.

Также на давление влияют температурные перепады, особенно когда становится теплее +25 С или ниже -25 С.

Основные симптомы пониженного давления:

  • слабость
  • головная боль
  • одышка
  • потеря сознания
  • суставные боли
  • упадок сил
  • снижение работоспособности
  • ухудшение памяти
  • сонливость

Показатели артериального давления

В артериального давления выделяют два показателя:

  • систолическое давление (верхнее) - показывает силу воздействия на стенки артерий во время выброса крови сердцем
  • диастолическое давление (нижнее) - отражает сопротивление периферических сосудов.

Часто люди, впервые столкнувшиеся с повышенным или пониженным давлением, не знают, какое давление должно быть в норме.

Уровни нормального артериального давления:

  • оптимальное давление, при котором верхнее давление составляет не более 120 мм рт. ст., а диастолический - менее 80 мм рт. ст
  • нормальное артериальное давление - это давление в диапазоне 120-129 мм рт. ст. (систолическое) и 80-84 мм рт. ст. (диастолический)
  • повышенное нормальное давление - систолическое давление составляет 130-139 мм рт. ст, а диастолическое - 85-89 мм рт. ст

Ранее мы сообщали, как на самом деле кофе влияет на процесс похудения.

Также мы писали, что случится с организмом, если вы перестанете пить кофе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кава артерильное давление