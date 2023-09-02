Действительно ли кофе помогает при низком давлении: вся правда

Кофе - натуральный энергетик с возбуждающим действием на организм. Многие пьют такой напиток при пониженном артериальном давлении. Однако стоит знать, действительно ли напиток может повышать давление.

Об этом сообщила фармацевт Анна Тарасенко в TikTok .

Может ли кофе повысить давление

Эксперт говорит, что у людей, пьющих кофе очень редко, напиток может вызвать незначительное повышение давления. А вот регулярное употребление уже не приводит к повышению давления.

Конечно, в самом механизме действия кофеина заложено возбуждающее влияние на нервную систему организма, повышение уровня дофамина и адреналина. Практически сразу же после выпитой чашки кофе мы чувствуем прилив сил и бодрости, что обуславливается улучшением кровообращения, расширением сосудов и временным увеличением давления.

Однако такой эффект длится недолго, а у людей, которые регулярно и много употребляют кофе, он может быть и совсем почти незаметным.

Почему падает давление

Кроме старения, существуют некоторые состояния, которые могут вызвать снижение давления, включая болезнь Паркинсона, диабет, болезнь Лайма и дефицит витамина B12.

Некоторые антидепрессанты, лекарства против высокого артериального давления, бета-блокаторы, диуретики, а также седативные и обезболивающие средства также могут быть причиной снижения давления.

Также на давление влияют температурные перепады, особенно когда становится теплее +25 С или ниже -25 С.

Основные симптомы пониженного давления:

слабость

головная боль

одышка

потеря сознания

суставные боли

упадок сил

снижение работоспособности

ухудшение памяти

сонливость

Показатели артериального давления

В артериального давления выделяют два показателя:

систолическое давление (верхнее) - показывает силу воздействия на стенки артерий во время выброса крови сердцем

диастолическое давление (нижнее) - отражает сопротивление периферических сосудов.

Часто люди, впервые столкнувшиеся с повышенным или пониженным давлением, не знают, какое давление должно быть в норме.

Уровни нормального артериального давления: