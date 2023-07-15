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Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертов

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Суббота 15 июля 2023 09:20
Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертов Как правильно хранить кофе (фото: freepik)
Автор: Василина Копытко

Кофе при неправильном хранении быстро теряет свои вкусовые качества. Чтобы не переводить продукт и максимально долго наслаждаться этим напитком, нужно соблюдать несколько правил.

О том, как правильно хранить кофе, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.

Из-за каких факторов кофе может потерять вкус

"Что же способно повлиять на свежесть и, соответственно, на вкус и аромат кофе? Самое разрушительное влияние на свежеобжаренный кофе оказывают воздух, влага, тепло и свет", - говорят эксперты.

Они объясняют, какая тара способна обеспечить наилучшую защиту вкусовых качеств кофе.

Пакеты

Фольгированные пакеты с зип-замком и клапаном, в которых вы приобретаете зерна, подходят для хранения кофе лучше всего.

Такие пакеты имеет следующие преимущества:

  • не могут передать кофе никаких запахов, а это очень важно
  • не пропускают воздух и благодаря наличию клапана позволяют газам свободно выходить из свежих зерен наружу
  • пакет можно скрутить, выпустив из него лишний воздух
  • обеспечивают защиту от света и влаги

Банки

Менее надежный, но приемлемый вариант - это керамические и стеклянные банки. Они также не передают кофе запахов и защищают зерна от влаги.

Здесь важны следующие характеристики:

  • они должны иметь плотно прилегающую крышку с силиконовой прокладкой, чтобы та не пускала воздух внутрь
  • для банки из стекла важно, чтобы она была либо непрозрачной, либо постоянно хранилась в темном месте

Основной недостаток банок - вместе с кофе вы закрываете небольшое количество воздуха, поэтому окислительные процессы внутри все же продолжаются. Однако это не столь серьезный фактор, чтобы отказаться от банок.

Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертовНе стоит хранить кофейные зерна в прозрачных банках, или хотя бы держите их подальше от солнечных лучей (фото: Freepik.com)

Пластмассовые и металлические контейнеры

Пластмассовые контейнеры - не самый надежный вариант. Жесткие банки с герметичной крышкой подойдут лучше для хранения кофе.

Не храните кофе в холодильнике

Никогда не храните кофе в холодильнике - это непригодное для него место. Защитить кофейные зерна от влаги и посторонних запахов в холодильнике невозможно. Когда вы откроете сосуд с кофе, который был в холодильнике, при комнатной температуре на кофе образуется конденсат, который затем впитают зерна и испортятся.

Раньше мы рассказывали о том, как горький кофе сделать вкусным.

Читайте также о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.

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