Вот как нужно хранить кофе, чтобы он не терял запах и вкус: секреты от экспертов
Кофе при неправильном хранении быстро теряет свои вкусовые качества. Чтобы не переводить продукт и максимально долго наслаждаться этим напитком, нужно соблюдать несколько правил.
О том, как правильно хранить кофе, рассказали на странице Yaskrava kava в Instagram.
Из-за каких факторов кофе может потерять вкус
"Что же способно повлиять на свежесть и, соответственно, на вкус и аромат кофе? Самое разрушительное влияние на свежеобжаренный кофе оказывают воздух, влага, тепло и свет", - говорят эксперты.
Они объясняют, какая тара способна обеспечить наилучшую защиту вкусовых качеств кофе.
Пакеты
Фольгированные пакеты с зип-замком и клапаном, в которых вы приобретаете зерна, подходят для хранения кофе лучше всего.
Такие пакеты имеет следующие преимущества:
- не могут передать кофе никаких запахов, а это очень важно
- не пропускают воздух и благодаря наличию клапана позволяют газам свободно выходить из свежих зерен наружу
- пакет можно скрутить, выпустив из него лишний воздух
- обеспечивают защиту от света и влаги
Банки
Менее надежный, но приемлемый вариант - это керамические и стеклянные банки. Они также не передают кофе запахов и защищают зерна от влаги.
Здесь важны следующие характеристики:
- они должны иметь плотно прилегающую крышку с силиконовой прокладкой, чтобы та не пускала воздух внутрь
- для банки из стекла важно, чтобы она была либо непрозрачной, либо постоянно хранилась в темном месте
Основной недостаток банок - вместе с кофе вы закрываете небольшое количество воздуха, поэтому окислительные процессы внутри все же продолжаются. Однако это не столь серьезный фактор, чтобы отказаться от банок.
Не стоит хранить кофейные зерна в прозрачных банках, или хотя бы держите их подальше от солнечных лучей (фото: Freepik.com)
Пластмассовые и металлические контейнеры
Пластмассовые контейнеры - не самый надежный вариант. Жесткие банки с герметичной крышкой подойдут лучше для хранения кофе.
Не храните кофе в холодильнике
Никогда не храните кофе в холодильнике - это непригодное для него место. Защитить кофейные зерна от влаги и посторонних запахов в холодильнике невозможно. Когда вы откроете сосуд с кофе, который был в холодильнике, при комнатной температуре на кофе образуется конденсат, который затем впитают зерна и испортятся.
Раньше мы рассказывали о том, как горький кофе сделать вкусным.
Читайте также о том, действительно ли кофе теряет вкус после закипания.