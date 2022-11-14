В квартире в Киеве взорвался портативный аккумулятор, возник пожар

В понедельник, 14 ноября, в Подольском районе Киева возник пожар после взрыва портативного аккумулятора.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева .

Отмечается, что сегодня около 9:00 поступило сообщение о взрыве в квартире по улице Сергея Данченко. На место выехали все экстренные службы.

"Предварительно установлено, что в квартире от сети заряжался портативный аккумулятор, который взорвался, вызвав пожар и значительное повреждение жилья. Пострадавших в результате происшествия нет", - сказано в сообщении.

На месте работают спасатели и следственно-оперативная группа. Событие зарегистрировано в журнале Единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. Решается вопрос о правовой квалификации.

Напомним, киевлян призвали приобрести огнетушители, чтобы обезопасить жилье при отключении электроэнергии.

Кроме того, РБК-Украина публиковала список областей, где сегодня будут планово выключать свет.

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