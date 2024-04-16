Эксперты посчитали, во сколько в этом году украинцам обойдется пасхальная корзина

Эксперты посчитали по средним ценам супермаркетов Украины по состоянию на середину апреля, во сколько обойдется пасхальная корзина украинцам.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

Во сколько обойдется пасхальная корзина в этом году

Традиционно в пасхальную корзину входит паска, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыр, хрен и соль. Для семьи из 4-х человек эти продукты обойдутся около 1 422,05 грн. Это на 17,6% дороже, чем в прошлом году.

Стоимость паски домашней выпечки по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг. Это на 5,8% больше прошлогодней стоимости. Это обусловлено тем, что повысились цены на продукты.

Если покупать паску в магазинах, то она обойдется дороже, цена будет зависеть от производителя и ингредиентов выпечки.

Самые дорогие продукты пасхальной корзины - мясные изделия:

домашняя колбаса 0,5 кг - 200 грн

буженина 0,5 кг - 250 грн

сало 0,5 кг - до 110 грн

Стоимость буженины увеличилась на 14,2% по сравнению с прошлым годом. Цена домашней колбасы - на 14,3%, сала - на 3,1%.

За твердый сыр 0,5 кг придется заплатить 250 грн, сливочное масло 0,5 кг - 194,75 грн, творог 0,5 кг - 107,5 грн. Цена хрена 250 г составит 26 грн.

Пасхальная корзина в этом году украинцам обойдется в 1422,05 грн (фото: Getty Images)

Во сколько обойдется дополнение к традиционной корзине

Если дополнить пасхальную корзину не основными составляющими - помидорами, огурцами, яблоками, красным вином (кагор) - его стоимость вырастет до 1652,05 грн. Это на 12,9% прошлогодней стоимости.

Цены на овощи: томаты тепличные 0,5 кг - до 50 грн, огурцы 0,5 кг - до 55 грн. Цена на яблоки зависит от сорта, который колеблется в пределах 11,5 грн за 0,5 кг. Бутылка кагора в среднем стоит 150 грн.

Чем обусловлен рост стоимости пасхальной корзины

Повышение цен вызвано последствиями военных действий - существенными потерями отечественной экономики, сокращением производства, удорожанием энергоносителей, усложнениями внутреннего перемещения продукции.

Покупательная способность рядового украинца сейчас очень ограничена, особенно в пострадавших от войны областях. Поэтому большинство населения будет экономить на традиционном наборе продуктов.