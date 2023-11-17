Врачи рассказали, почему важно измерять давление даже при нормальном состоянии

Довольно распространена ситуация, когда организм побуждает наконец-то измерить давление. Однако это нужно делать даже при нормальном самочувствии.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram медицинского сообщества "Бережи себе".

Почему важно контролировать давление

Медики говорят, что национальная служба здоровья Великобритании советует проверять давление по крайней мере один раз в 5 лет людям старше 40 лет.

Речь идет именно о профилактике, когда у человека нет жалоб или диагностированной гипертензии. Если вы входите в группу риска, следует проверять давление чаще - по крайней мере, один раз в год (например, во время ежегодного чекапа).

Какие факторы повышают давление

Нормальным считается давление до 130/80 мм рт. ст. С возрастом вероятность гипертонии растет.

К высокому давлению приводят следующие факторы:

избыточный вес

несбалансированное питание (мало фруктов и овощей в рационе)

малоподвижный образ жизни (например, работа онлайн)

курение, алкоголь или потребление большого количества напитков с кофеином

стресс

диагностированная гипертензия у близких родственников

Важно периодически проверять давление. Это поможет вовремя идентифицировать первые признаки болезни и, следовательно, начать эффективное лечение.

Как правильно измерять давление

При измерении давления соблюдайте следующие правила:

делать это нужно в спокойном месте после 5 минут отдыха, в положении сидя и опираясь на спинку стула, обе ноги держать на полу

за 30 мин до измерения давления нельзя курить, употреблять кофе и другие напитки, содержащие кофеин, пить алкоголь и выполнять интенсивные упражнения

использовать для измерения нужно манжетку соответствующего размера

манжетка должна быть размещена на плече на уровне сердца, на 2-3 см выше локтевого сгиба, рука должна свободно лежать на столе

измерьте давление минимум дважды с интервалом 1 минута и рассчитайте средний показатель

Артериальной гипертензией болеют не только люди старшего возраста. В последнее время растет количество случаев артериальной гипертензии у детей и молодежи.