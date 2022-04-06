Лікар розповіла, чому насправді скаче тиск, і як з цим впоратися

Лікар розповіла, чому насправді скаче тиск, чому поняття "робочий тиск" - неправильне, і як з цим жити і контролювати.

Про це розповіла кардіолог з Тернополя Олена Прокопович.

Медик назвала типові помилки, які роблять багато людей з артеріальною гіпертензією (АГ).

Людина кажу, що зовсім "не відчуває тиску"

За словами лікаря Прокопович, більшість людей не відчувають підвищення тиску, оскільки їхні судини стають більш ригідними (неподатливими) внаслідок постійних ударів об них крові.

Серце змушене постійно працювати з більшим навантаженням, інші органи теж мовчки потерпають від підвищеного тиску і через деякий час наступає порушення їхньої функції (в першу чергу страждають серце, нирки, очі, мозок).

Правильний підхід - регулярно вимірювати артеріальний тиск: не рідше 2 разів на тиждень, а при дестабілізації - 2 рази на день.

Чому нема "робочого тиску"

За словами медика, якщо у вас постійно підвищений тиск, наприклад 160/100, і при цьому вам здається, що все нормально, такий стан не можна називати "робочим тиском".

Нормальний тиск вважається ≤ 130/80 мм рт. ст. до 65 років і ≤ 140/80 мм рт. ст. у старших пацієнтів.

З таким тиском у Вас значно менші шанси розвитку ускладнень гіпертензії (інсульту мозку та інфаркту серця).

Навіть якщо вам комфортно з дещо підвищеним тиском, потерпіть кілька днів - судини поступово звикнуть до нового тиску, ви адаптуєтесь і будете почувати бадьоро вже при нижчих цифрах тиску.

Якщо тиск нормалізувався, не можна відмовлятися від курсу лікування і контролю

Людська природа така, що, коли стає легше - вони забувають, що було погано і перестають пити призначені препарати.

Такий варіант може бути лише після черепно-мозкової травми, стресу, прийому препаратів, що підвищують тиск, тощо.

Проте, у більшості підвищений артеріальний тиск є тим "дзвіночком", що вказує, що щось в житті треба змінювати, розгадати цей ребус гіпертонії, щоб допомогти своєму організму працювати.

Правильний підхід - не припиняти прийом призначених препаратів, потрібно лише зменшити дозу, або звернутись до свого кардіолога чи сімейного лікаря для призначення іншого ("слабшого") препарату.