Почему не стоит покупать iPhone 15 Pro Max, а лучше всего дождаться следующей модели: названа причина

До официальной презентации новой линейки iPhone остается еще несколько месяцев, но уже появились первые утечки информации о предстоящих смартфонах от Apple. Согласно источникам, версия iPhone 16 Pro Max станет самой автономной среди гаджетов американской компании.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на вебсайт MacRumors , который публикует новости, слухи и отчеты, связанные с компьютерами Mac и Apple.

Что известно на данный момент

Инсайдер Naver, также известный под никнеймом yeux1122, ссылаясь на источники из цепочки поставок, сообщил, что следующие модели iPhone 16 Pro будут обладать увеличенной диагональю экрана, достигая 6,3 дюйма вместо предыдущих 6,1 дюйма. Это изменение предоставит разработчикам возможность улучшить оптический зум.

Источник также утверждает, что смартфон будет оснащен телеобъективом с тетрапризмой и 5-кратным зумом, который впервые был представлен в прошлом году в iPhone 15 Pro Max.

Однако основным преимуществом новой линейки станет увеличенная батарея, которая будет встроена в модель 16 Pro Max. Благодаря этому у нового iPhone будет самое долгое время автономной работы среди всех устройств от Apple.

В настоящее время iPhone 15 Pro Max способен работать без подзарядки максимум 29 часов, в то время как у его преемника ожидается превышение 30 часов. Предполагается, что размер батареи увеличится на 5 процентов по сравнению с предыдущей моделью.

Yeux1122 также утверждает, что у iPhone 16 Pro/Pro Max останется 8 Гб оперативной памяти. Инсайдер отмечает, что, вероятно, Apple модернизировала процесс производства титанового корпуса устройства, снизив при этом затраты. Это также может указывать на возможное преодоление проблемы перегрева, о которой жаловались пользователи при запуске iPhone 15.