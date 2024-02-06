iPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей Apple

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт инсайдера в X (Twitter).

Согласно информации от Majin Bu, базовая модель iPhone 16 может увеличить диагональ до 6,3″ благодаря суженным рамкам, при этом размеры устройства останутся почти неизменными.

В части дизайна предполагается изменение оформления камеры с вертикальным расположением модулей один под другим, что уже нашло отражение в созданных концепциях устройства.

Apple вернется к вертикальному расположению камер (фото: Х/

Также Majin Bu отметил, что размер дисплея iPhone 16 Pro Max, вероятно, останется прежним, но флагманы получат сенсорные кнопки громкости с тактильной отдачей. Кроме того, вместо переключателя беззвучного режима появится Action Button, аналогичный тому, что представлен в iPhone 15 Pro.

Во флагманской линейке Apple также возможно возвращение к вертикальному расположению камер для записи пространственных видео, предназначенных для просмотра в режиме дополненной реальности на устройствах Apple Vision Pro.