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iPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей Apple

Вторник 06 февраля 2024 18:18
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iPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей Apple Инсайдер показал дизайн iPhone 16 с новым оформлением камер (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Инсайдер Маджин Буу (Majin Bu), который известный своими точными предсказаниями о предстоящих новинках, раскрыл новые аспекты будущего iPhone 16.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на аккаунт инсайдера в X (Twitter).

Согласно информации от Majin Bu, базовая модель iPhone 16 может увеличить диагональ до 6,3″ благодаря суженным рамкам, при этом размеры устройства останутся почти неизменными.

В части дизайна предполагается изменение оформления камеры с вертикальным расположением модулей один под другим, что уже нашло отражение в созданных концепциях устройства.

iPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей AppleiPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей AppleiPhone 16 вернется к классическому дизайну предыдущих моделей AppleApple вернется к вертикальному расположению камер (фото: Х/

Также Majin Bu отметил, что размер дисплея iPhone 16 Pro Max, вероятно, останется прежним, но флагманы получат сенсорные кнопки громкости с тактильной отдачей. Кроме того, вместо переключателя беззвучного режима появится Action Button, аналогичный тому, что представлен в iPhone 15 Pro.

Во флагманской линейке Apple также возможно возвращение к вертикальному расположению камер для записи пространственных видео, предназначенных для просмотра в режиме дополненной реальности на устройствах Apple Vision Pro.

Раньше мы писали, что появились первые качественные изображения прототипов iPhone 16.

А еще у нас есть материал о том, что iPhone 16 получит "фишку", которая решит главную проблему предыдущих моделей.

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