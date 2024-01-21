Почему не стоит покупать авто "по техпаспорту", если не хотите нажить себе проблем

Популярным вариантом покупки авто в Украине является так называемая схема "по техпаспорту". Но она несет много рисков, поскольку покупатель фактически получает только документ о машине, а не право собственности на нее.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию адвоката Марьяна Сащука в Instagram .

Какие риски несет покупка авто "по техпаспорту"

"Никогда не покупайте автомобиль "по техпаспорту". Дело в том, что законным владельцем авто вы становитесь только после перерегистрации машины в сервисных центрах. Документом, дающим право на перерегистрацию, является договор "купли-продажи". Бланки этих договоров можно получить в центре МВД", - объясняет эксперт.

А покупка авто "по техпаспорту" подразумевает внесение денег за получение на руки свидетельства о регистрации транспортного средства. Однако такое действие не имеет никакой юридической силы.

"Официальным владельцем остается предыдущий человек, а вы просто получаете право временно пользоваться автомобилем, пока владелец не передумает", - предостерегает Сащук.

Кроме того, покупка авто по техпаспорту может повлечь за собой неприятности. Например, в связи с тем, что у бывшего владельца были проблемы с законом, на авто может быть наложен арест, или даже объявлен в розыск.

"Также очень часто люди сталкиваются с ситуацией, что официальный владелец умирает и потом они не могут переоформить этот автомобиль в установленном законом порядке", - говорит адвокат.

Сащук отмечает, если вы не хотите столкнуться в будущем с проблемой переоформления автомобиля или дополнительными финансовыми потерями - покупайте автомобиль правильно, как того требует действующее законодательство.

Переоформить авто можно через "Дію"

Напомним, что с 20 декабря 2023 года водители могут переоформить авто через "Дію". Процедура занимает 15 минут. Воспользоваться услугой перерегистрации смогут только люди, которые продают авто первый раз за год.

Перерегистрация авто в приложении "Дія" означает, что больше нет необходимости ездить в сервисные центры МВД для проверки документов и авто, заполнять бумаги, платить квитанции в конкретных банках, заранее записываться в электронную очередь.

Інструкция как, переоформить авто через "Дію", - здесь.