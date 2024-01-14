Как долго можно управлять авто, если истек срок водительского удостоверения?
Удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действует в течение двух лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством. Однако, что делать, если его срок истек, а водитель не успел обменять документ?
Как долго можно управлять машиной с просроченным водительским удостоверением и как его обменять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД.
Как долго можно ездить с просроченным водительским удостоверением
Водительское удостоверение (выданное впервые), срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.
Если водитель хочет обменять просроченное удостоверение, следует помнить следующие моменты:
- обмен документа впервые можно производить только по истечении срока его действия (на следующий день или позже)
- в период военного состояния замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение
- услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен
Как получить новое удостоверение
Обмен просроченного водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя.
Какие документы нужно предоставить:
- паспорт гражданина Украины (или загранпаспорт, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца и т. п.). Эти документы можно предъявить в электронной форме в приложении "Дія". Если в этих документах нет сведений о зарегистрированном месте жительства ВПЛ дополнительно подают справку о взятии на учет, в которой указано фактическое место жительства
- идентификационный код
- имеющееся водительское удостоверение
- медицинскую справку (на время действия военного положения медицинская справка необязательна)
Если водитель обращается в сервисный центр, то удостоверение изготавливают в течение рабочего дня. Стоимость услуги - 515 грн. Если онлайн - 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней занимают логистические услуги. Тогда, кроме стоимости изготовления удостоверения, нужно будет оплатить еще доставку в размере 294 грн. Или можно забрать документ лично в сервисном центре.
Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения (фото: МВД)
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