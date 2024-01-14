Как долго можно управлять авто, если истек срок водительского удостоверения?

Удостоверение водителя, выданное лицу впервые, действует в течение двух лет со дня его выдачи с ограниченным правом управления транспортным средством. Однако, что делать, если его срок истек, а водитель не успел обменять документ?

Как долго можно управлять машиной с просроченным водительским удостоверением и как его обменять, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Главного сервисного центра МВД .

Как долго можно ездить с просроченным водительским удостоверением

Водительское удостоверение (выданное впервые), срок действия которого истек в период военного положения и в течение года со дня его отмены, продолжает действовать на территории Украины.

Если водитель хочет обменять просроченное удостоверение, следует помнить следующие моменты:

обмен документа впервые можно производить только по истечении срока его действия (на следующий день или позже)

в период военного состояния замена водительского удостоверения осуществляется без предоставления медицинской справки, только паспорт, идентификационный код и водительское удостоверение

услуга по обмену водительского удостоверения предоставляется только лицу, осуществляющему обмен

Как получить новое удостоверение

Обмен просроченного водительского удостоверения можно осуществить в любом сервисном центре МВД или онлайн через Электронный кабинет водителя.

Какие документы нужно предоставить:

паспорт гражданина Украины (или загранпаспорт, временное удостоверение гражданина Украины, вид на постоянное или временное проживание, удостоверение беженца и т. п.). Эти документы можно предъявить в электронной форме в приложении "Дія". Если в этих документах нет сведений о зарегистрированном месте жительства ВПЛ дополнительно подают справку о взятии на учет, в которой указано фактическое место жительства

в приложении "Дія". Если в этих документах нет сведений о зарегистрированном месте жительства ВПЛ дополнительно подают справку о взятии на учет, в которой указано фактическое место жительства идентификационный код

имеющееся водительское удостоверение

медицинскую справку (на время действия военного положения медицинская справка необязательна)

Если водитель обращается в сервисный центр, то удостоверение изготавливают в течение рабочего дня. Стоимость услуги - 515 грн. Если онлайн - 10 рабочих дней на обработку заявки и до 5 дней занимают логистические услуги. Тогда, кроме стоимости изготовления удостоверения, нужно будет оплатить еще доставку в размере 294 грн. Или можно забрать документ лично в сервисном центре.

Какие документы нужны для обмена водительского удостоверения (фото: МВД)