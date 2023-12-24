В "Дія" появилась возможность перерегистрировать авто онлайн: пошаговая инструкция

В приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

На первом этапе сервис доступен для:

легковых автомобилей;

мотоциклов;

мопедов.

Ранее для этого необходимо было ходить в сервисные центры МВД, покупать "бегунки", стоять в очередях на кассе и платить комиссию. Теперь для того, чтобы купить или продать авто необходимо заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока оно пройдет регистрацию.

Благодаря услуге процесс купли-продажи будет прозрачным и позволит устранить человеческий фактор и коррупционные риски.

Как воспользоваться услугой при продаже авто:

выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.

согласитесь с условиями продажи и предоставьте гарантии (что авто не в розыске и т.д.) через "Дія", а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.

укажите договорную стоимость автомобиля.

внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.

поделитесь проектом договора с Покупателем через QR-код или ссылку.

Как воспользоваться услугой в случае покупки авто:

отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.

ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через "Дія".

выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный.

укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой.

дайте согласие на перерегистрацию авто.

выберите версию техпаспорта: - пластик и электронное свидетельство в "Дія"; - только электронное свидетельство в "Дія".

если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой.

оплатите.

ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

"После успешной проверки сможете заверить договор "Дія.Підписом", а затем обменяться деньгами и авто. Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на машину подтянутся в "Дія", - добавляет пресс-служба.