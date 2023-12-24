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В "Дія" появилась возможность перерегистрировать авто онлайн: пошаговая инструкция

Воскресенье 24 декабря 2023 09:10
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В "Дія" появилась возможность перерегистрировать авто онлайн: пошаговая инструкция Фото: в "Дія" появилась возможность перерегистрировать авто онлайн: пошаговая инструкция (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В приложении "Дія" появилась новая услуга для водителей - перерегистрация авто онлайн. Продать или приобрести автомобиль можно в несколько кликов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Дія".

На первом этапе сервис доступен для:

  • легковых автомобилей;
  • мотоциклов;
  • мопедов.

Ранее для этого необходимо было ходить в сервисные центры МВД, покупать "бегунки", стоять в очередях на кассе и платить комиссию. Теперь для того, чтобы купить или продать авто необходимо заполнить договор и заявление за 15 минут и подождать час, пока оно пройдет регистрацию.

Благодаря услуге процесс купли-продажи будет прозрачным и позволит устранить человеческий фактор и коррупционные риски.

Как воспользоваться услугой при продаже авто:

  • выберите услугу Продать транспортное средство или нажмите Продать автомобиль в меню техпаспорта.
  • согласитесь с условиями продажи и предоставьте гарантии (что авто не в розыске и т.д.) через "Дія", а также подтвердите, что это первая продажа авто в текущем году.
  • укажите договорную стоимость автомобиля.
  • внесите данные о себе и ознакомьтесь с проектом договора.
  • поделитесь проектом договора с Покупателем через QR-код или ссылку.

Как воспользоваться услугой в случае покупки авто:

  • отсканируйте QR или перейдите по ссылке, которую предоставит продавец авто.
  • ознакомьтесь и согласитесь с условиями продажи через "Дія".
  • выберите номерной знак: оставьте старый, измените на новый или закажите индивидуальный.
  • укажите, что вы ознакомились с техническим состоянием, качественными характеристиками авто и согласны с ценой.
  • дайте согласие на перерегистрацию авто.
  • выберите версию техпаспорта: - пластик и электронное свидетельство в "Дія"; - только электронное свидетельство в "Дія".
  • если выбрали пластик или новый НЗ, предоставьте данные для доставки Укрпочтой.
  • оплатите.
  • ознакомьтесь с проектом договора и отправьте на проверку. Она произойдет автоматически средствами Единого государственного реестра транспортных средств.

"После успешной проверки сможете заверить договор "Дія.Підписом", а затем обменяться деньгами и авто. Подписанные документы поступят к администратору сервисного центра МВД, который закрепит выбранные номера и распечатает свидетельство о регистрации авто. Готовый пакет документов поступит новому владельцу в выбранное отделение Укрпочты. А электронные документы на машину подтянутся в "Дія", - добавляет пресс-служба.

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