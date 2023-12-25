Отказ показать полиции права: какой штраф "светит" водителю

Сотрудники полиции на месте остановки требуют у водителя документы на право управления. Однако, стоит знать, что "светит" за отказ предоставить документы.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт " Дорожній адвокат ".

Что следует знать

В контексте дорожного движения в Украине сотрудники полиции обладают правом требовать у водителей предъявить документы на право управления. Такие требования базируются не по своему усмотрению инспектора, а только при наличии законных оснований.

Однако часто возникают ситуации, когда водители при разных обстоятельствах не предъявляют документы полицейским. Это может быть обусловлено разными причинами.

Невыполнение этой обязанности может квалифицироваться как нарушение ПДД. Предпосылкой к требованию предъявления документов может быть только законное основание остановки с последующим требованием предъявить документы. В частности, это статья 35 Закона "О национальной полиции".

То есть если инспектор остановил водителя незаконно и в дальнейшем наложил административное взыскание за невыполнение его дальнейших указаний, то такие дальнейшие решения есть противоправными.

Какой штраф

Согласно ч. 1 ст. 126 КУоАП отказ водителя предъявить полицейскому водительское удостоверение, регистрационного документа на транспортное средство, а также страхового полиса предусматривает наложение штрафа в размере 425 грн.

То есть законом предусмотрена прямая ответственность за отказ предъявить документы.

Статьей 185 КУоАП предусмотрена административная ответственность за злостное неповиновение требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей в виде штрафа от 136 до 255 грн или общественные работы от 40 до 60 часов.

Что такое злобное неповиновение

Злобное неповиновение - это не просто отказ выполнять требования. Это сознательное противостояние закону, с дополнительными признаками агрессии. Если водитель активно препятствует работе полиции, прибегает к угрозам или физическому воздействию, такое поведение может быть расценено как злостное неповиновение.

В таких случаях полиция имеет полное право применить соответствующий вид взыскания.

В случаях, когда водитель считает, что инспекторы требуют документы без каких-либо законных оснований или отказывается по каким-либо личным убеждениям, это нельзя считать злостным неповиновением.

Часто основанием для отказа водителем документов является неправильное поведение инспектора, который своими действиями провоцирует конфликт.

Адекватное поведение полицейских и учет обстоятельств каждого конкретного случая являются ключевыми для сохранения доверия и правопорядка.