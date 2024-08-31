7 романтических мест для отдыха в Украине, которые осенью лучше, чем летом

Лето прошло, но это не значит, что кончилась пора отдыха. Напротив, она только начинается, потому что уже не будет летней жары и толп туристов повсюду. В Украине существует много мест, которые осенью даже лучше, чем летом. В какие именно волшебные локации стоит поехать в осеннее время года?

РБК-Украина (проект Styler) дает советы, какие туристические направления осенью порадуют вас больше, чем в летние месяцы.

Тоннель в Клеване: место силы для влюбленных

Тоннель любви находится в поселке Клевань Ровенской области, его длина составляет около 4 километров. Подобных мест в мире не так много: бамбуковый тоннель у подножия гор Киото и аллея деревьев гинкго в Японии, Дубовая аллея вдоль реки Миссисипи и Таинственный Лес в Антриме, Северная Ирландия.

Сюда приезжают люди со всей Украины, чтобы прогуляться по туннелю, пообещать друг другу верность и сделать незабываемые фотографии. Это любимое место новобрачных для свадебной фотосессии.

Тоннель в Клеване (фото: Википедия)

Буцкий каньон: скрытое сокровище Черкащины

В Черкасской области недалеко от села Буки река Горный Тикич прорезала скалы и образовала живописный каньон, ширина которого местами не превышает 40 метров.

Это 5 километров непревзойденной природной красоты. Вода в реке холодная и бурная, а глубина кое-где достигает 20 метров.

Буцкий каньон - важное место для историков и геологов, ведь река Горный Тикич прорезала одну из древнейших пород - протерозойский гранит, возраст которого составляет более 2 миллиардов лет.

Побывавшие здесь отмечают невероятную красоту этого места, хотя инфраструктура здесь еще не развита, а дорога оставляет желать лучшего.

Буцкий каньон осенью (фото: Википедия)

Синевир: магический глаз Карпат

Озеро Синевир - это настоящий синий глаз Карпат. Это самое большое горное озеро в Украине, самое популярное и известное среди туристов.

Синевирское озеро очень древнее - оно образовалось около 10 тысяч лет назад в послеледниковый период. Его "кормят" горные ручьи, а глубина достигает 24 метров, расположено озеро на высоте 989 метров над уровнем моря.

Вода здесь всегда прохладная, даже в жару только верхние 1-2 метра немного прогреваются, остальная глубина остается почти ледяной.

Синевир признан одним из семи чудес Украины. Это уникальный природный комплекс интернационального значения.

Озеро Синевир (фото: Википедия)

Замок Паланок: средневековая крепость над Мукачево.

Замок Паланок существовал еще в XI веке - первые упоминания о нем датируются именно этим временем. Расположен замок в Мукачево, на вершине 60-метровой вулканической горы. Свое название он получил благодаря частоколу, окружавшему замок и называвшемуся паланками.

Замок Паланок величественный и грандиозный. Он возвышается над Мукачево и занимает площадь в 14 тысяч квадратных метров. Замок имеет три уровня - Нижний, Средний и Верхний. А под замком простирается сеть запутанных подземных тоннелей, ранее служивших укрытием для жителей и скота.

Замок пережил многие войны. Он не утончен и не хрупок, а является надежной и несокрушимой крепостью. В нем проживали князья Федор Корятович и Ракоци, король Венгрии Иосиф I и венгерский поэт Шандор Петефи.

Сегодня это место для экскурсий. Попасть внутрь, даже в подземелье, очень просто.

Можно приехать самостоятельно и просто прогуляться по замку, а можно заказать экскурсию, которая длится около двух часов и очень интересна (фото: Википедия)

Лядовский скальный монастырь: место духовного очищения

Это место называют Украинским Афоном. Лядовский скальный монастырь расположен в Винницкой области недалеко от села Ляда.

Это был первый христианский монастырь в этой местности, основанный Антонием Печерским после паломнического путешествия из Афона в Киев.

Келии монастыря вырезаны прямо в скалах. Здесь царит покой и тишина, людей немного, постепенно идет реконструкция. На территории монастыря есть целительный источник, из которого может пить каждый. Также есть трапезная, где можно пообедать, и купальни, работающие круглый год - здесь можно погрузиться в воду в любое время года.

Монастырь очень древний - его история насчитывает тысячи лет (фото: Википедия)

Дземброня: кусочек Альп в Украине

Это одно из самых высокогорных деревень в Украинских Карпатах. Оно расположено в Ивано-Франковской области и давно привлекает известных украинцев. К примеру, Василий Стефаник и Леся Украинка приезжали сюда в поисках вдохновения.

Именно эта удивительно красивая местность вдохновила режиссера Сергея Параджанова на создание известного фильма "Тени забытых предков".

Осенью Дземброня становится еще красивее, одеваясь в разные теплые цвета желтых листьев (фото: Википедия)

Заповедник "Качановка": атмосфера старинной жизни аристократии

Национальный историко-культурный заповедник "Качановка" в Черниговской области создан на основе дворянской усадьбы конца XVIII - начала XX века, отличающейся своей уникальной архитектурой, исторической ценностью и особым ландшафтом.

Это архитектурный ансамбль с дворцом во главе и парком, который очаровывает своими видами, с самой большой в Украине водной поверхностью среди парков.

Заповедник связан с выдающимися фигурами, которые здесь проживали или посещали: поляна Шевченко, дуб Гоголя, беседка Глинки, где в 1838 году М. Глинка создавал отрывки для оперы "Руслан и Людмила", могила-курган Григория Честаховского - товарища и соратника Т .Г. Шевченко, а также "романтические" руины.

Центральная аллея в Качановке (фото: tua.in.ua)