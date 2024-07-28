Складываем чемодан для отпуска: что нужно положить обязательно
Сезон отпусков и путешествий длится и вторая половина лета считается самым лучшим временем для отдыха. И для любой поездки вам понадобится чемодан, в котором должно быть все необходимое - хоть на 2 дня, хоть на 10.
Что нужно положить в чемодан для путешествий обязательно, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Украинский интерес".
Что положить в чемодан
Одежду
Выбирайте что-нибудь удобное и универсальное. Например, футболку или майку, которая будет уместна как на пляже, так и на вечеринке. Также она должна подходить к юбке или спортивным штанам. Идеальный вариант - классическая черная или темно-синяя майка.
Вам понадобится два комплекта вещей "на выход", комплект для пляжа и обязательно что-нибудь теплое - на случай временного похолодания.
Обувь
Обувь должна быть удобной и практичной, например шлепанцы для пляжа и кроссовки для прогулок. Шлепанцы могут понадобиться на вечеринке, а кроссовки выбирайте легкие, "дышащие", которые защитят ваши ноги в пути или во время прогулок и экскурсий.
Личная гигиена
Не стоит тащить за собой все из ванной комнаты. Купите специальный дорожный набор бутылочек и баночек и сложите все в пакет на застежке.
Вам понадобится пара нижнего белья и носков. Если вам понадобится еще что-то - так товары есть в свободном доступе в любой стране мира.
Косметики берите минимум, потому что на самом деле пользоваться ею вы будете мало и очень редко.
Аптечка
Содержимое аптечки может быть индивидуальным для каждого человека. Но вам точно понадобятся антисептики в маленькой бутылочке, пластыре. Возьмите обезболивающие, что-то от пищевых отравлений. Проверьте, не запрещены ли определенные препараты в стране, в которую вы едете.
Документы
Сделайте копии всех своих документов раньше времени. Если у вас есть ID-паспорт, то заламинируйте его копию. Такие копии вам точно пригодятся в дороге в разных случаях. Но представителям правоохранительных органов показывайте подлинники.
Гаджеты и зарядки
Доступ к интернету сейчас почти везде, а смартфон может заменить много устройств. Фактически все, что вам нужно - зарядное устройство и павербанк.
Еда
Брать с собой много еды не нужно, потому что она быстро портится. Возьмите снеки и воду. Кроме того, ориентируйтесь на цель вашего путешествия. Для поездки на море вам понадобится один набор еды, а для путешествия в горы - совсем другое.
Советы опытных путешественников
- Берите лист бумаги и пишите список по пунктам, какие места вы хотите посетить
- Распишите, в чем вы отправитесь на пляж, дискотеку, экскурсию. Соберите универсальные комплекты одежды, которую можно сочетать между собой.
- Продумайте план действий: с момента, когда вы проснулись и до момента, когда ложитесь спать.
- Кроме основных, нужно брать только уникальные вещи, которые нигде нельзя купить или они очень дорого стоят.
- Одежду в чемодан складывайте валиками. Так вы рационально используете пространство чемодана и избежите складок. Положите штаны, чтобы они свисали, а сверху - плотно валики одежды. Сверху накройте по частям брюк.
- Не стоит складывать бутылки с жидкостями в один карман, лучше разделить по разным.
- После поездки распределит чемодан на две части - чем пользовались и то, чем нет. В следующую поездку вы будете знать, что покупать не нужно.
Раньше мы писали о том, на какие озера в Украине следует поехать всей семьей.
А еще рассказывали о том, в каких областях самое дешевое жилье для туристов посуточно и где самое дорогое.