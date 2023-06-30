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Как вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвела

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Пятница 30 июня 2023 17:01
Как вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвела Как правильно оживить орхидею (коллаж Styler, скриншоты)
Автор: Светлана Мащенко

Экзотические орхидеи способны жить на наших подоконниках до 10 лет, а некоторые могут и по 15-20 лет радовать крупными цветами и сочными листьями. Чтобы растение как можно дольше выглядело красиво, следует правильно за ним ухаживать и вовремя пересаживать.

О том, как это делать, рассказали в Instagram "Світ орхідей".

Когда нужно пересаживать орхидею

Растение можно пересаживать с обрезкой лишних корней, если они частично отмерли и нуждаются в очистке.

В случае, когда орхидея имеет красивые зеленые корни, но их стало многовато и они вылезают из горшка, можно использовать метод перевалки. То есть извлечь корни из горшка и перевалить в больший, добавив субстрата.

Пересаживают орхидею, когда ей очевидно становится тесно в горшке, а также когда она уже отцвела.

Как пересадить орхидею правильно

Подберите прозрачный горшок большего размера, чем тот, в котором растет цветок.

Если на орхидее есть старые цветоносы после цветения, их лучше удалить. Можно полностью, а можно оставить первую почку, чтобы растение выпустило из нее новый цветонос.

Срежьте пластиковый горшок аккуратно, чтобы не повредить корни.

Как вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвелаКак вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвела

Поставьте орхидею в новый горшок и заполните пустоты субстратом. Классический наполнитель - кора деревьев.

Полить орхидею следует перед пересадкой, поэтому следующий полив - через дней пять. Подкормить цветок следует через 2-3 недели.

Как вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвелаКак вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвела

Скриншоты: instagram.com/_svit_orkhidey/

Раньше мы писали, какое комнатное растение может влиять на женскую судьбу.

Также узнайте, как часто нужно пересаживать комнатные растения, чтобы они хорошо росли.

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