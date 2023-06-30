Как вернуть молодость старенькой орхидее, чтобы она снова пышно цвела
Экзотические орхидеи способны жить на наших подоконниках до 10 лет, а некоторые могут и по 15-20 лет радовать крупными цветами и сочными листьями. Чтобы растение как можно дольше выглядело красиво, следует правильно за ним ухаживать и вовремя пересаживать.
О том, как это делать, рассказали в Instagram "Світ орхідей".
Когда нужно пересаживать орхидею
Растение можно пересаживать с обрезкой лишних корней, если они частично отмерли и нуждаются в очистке.
В случае, когда орхидея имеет красивые зеленые корни, но их стало многовато и они вылезают из горшка, можно использовать метод перевалки. То есть извлечь корни из горшка и перевалить в больший, добавив субстрата.
Пересаживают орхидею, когда ей очевидно становится тесно в горшке, а также когда она уже отцвела.
Как пересадить орхидею правильно
Подберите прозрачный горшок большего размера, чем тот, в котором растет цветок.
Если на орхидее есть старые цветоносы после цветения, их лучше удалить. Можно полностью, а можно оставить первую почку, чтобы растение выпустило из нее новый цветонос.
Срежьте пластиковый горшок аккуратно, чтобы не повредить корни.
Поставьте орхидею в новый горшок и заполните пустоты субстратом. Классический наполнитель - кора деревьев.
Полить орхидею следует перед пересадкой, поэтому следующий полив - через дней пять. Подкормить цветок следует через 2-3 недели.
Скриншоты: instagram.com/_svit_orkhidey/
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