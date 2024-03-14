Почему собака может вонять и что с этим делать: советы ветеринаров

Почему от собаки может вонять

Ветеринары говорят, что есть разные причины неприятного собачьего запаха. И если невозможно решить проблему с помощью хорошей ванны, вероятно, понадобится визит к специалисту.

Заболевание зубов

Знаете ли вы, что большинство домашних животных - до 85 процентов - в возрасте старше трех лет имеют определенные заболевания зубов? Через несколько часов после приема пищи на зубах вашего питомца начинает накапливаться липкий налет, медленно затвердевающий в цементный зубной камень.

Налет и зубной камень переполнены бактериями, что приводит к гингивиту и инфекциям. В то время как легкий запах является нормальным для домашних животных, зловонный запах собаки указывает на основную инфекцию зубов, больной зуб или опухоль полости рта.

Заболевание почек

Домашние животные с заболеваниями почек страдают от неспособности выводить из крови продукты жизнедеятельности, которые накапливаются и могут создавать аммиачный запах в дыхании вашей собаки. Некоторые люди говорят, что дыхание домашних животных с почечной недостаточностью имеет металлический запах.

Если функция почек собаки снижена, вы также, вероятно, заметите увеличение жажды и мочеиспускания. Когда болезнь почек прогрессирует, и ваше животное не может принимать достаточное количество жидкости для выведения накопленных токсинов, ее может тошнить и блевать, или она не хочет есть.

Сахарный диабет

Домашние животные на поздней стадии диабета могут также иметь уникальный запах от дыхания. Если ваша собака либо не производит достаточно инсулина, либо не использует инсулин должным образом, ее организм не сможет использовать пищу, которую она ест, как питательные вещества.

Без должного питания, несмотря на то, сколько она ест, ее организм начнет самостоятельно расщеплять питательные вещества, генерирующие кетоны. Когда ваш щенок производит кетоны, его дыхание будет иметь характерный запах, который, по некоторым словам, пахнет жидкостью для снятия лака, а другие говорят, что запах сладок.

Инфекция кожи

Собаки с морщинистой кожей, такие как английские бульдоги, шарпеи или мопсы, склонны к развитию дерматита кожных складок. Это зловонное расстройство кожи возникает вследствие тесного контакта с кожей, что создает теплую влажную среду, идеальную для чрезмерного роста поверхностных микробов, таких как бактерии и дрожжи. Эти организмы производят токсины, вызывающие раздражение и воспаление, разрушают кожный барьер и приводят к инфекции.

Аллергия может вызвать другие кожные инфекции. Аллергия у собак проявляется зудом кожи, а не слезоточивостью глаз и чиханьем, как у людей. Когда ваш щенок царапает, облизывает и жует ее кожу, она травмирует ее настолько, что повреждает кожный барьер, позволяя бактериям проникать через разрывы на коже, что приводит к зловонной инфекции.

Ушная инфекция

Аллергия у домашних животных также является распространенной причиной ушных инфекций. Некоторые собаки могут быть просто склонны к развитию ушных инфекций из-за своей анатомии, например собаки с длинными, свисающими ушами, задерживающими влагу.

У собак, часто плавающих без надлежащей процедуры просушки ушей после этого, также вероятно развитие рецидивирующих ушных инфекций. Подобно кожным инфекциям, теплая влажная среда в ушах идеально подходит для того, чтобы дрожжи и бактерии создали свою среду.

Обычный мусор в ушах вашей собаки не должен иметь запаха, но когда вы заметите особый запах, исходящий из ее ушей, или чрезмерное качание головой и царапины, пора посетить вашего ветеринара.﻿

Проблемы с анальным мешком

Анальные мешочки - это две маленькие железы, расположенные с обеих сторон прямой кишки вашей собаки, которые выделяют жидкую жидкость с неприятным запахом, когда ваш питомец опорожняется.

Иногда домашние животные могут страдать от инфекций или ушибов анального мешка, что заставляет их чрезмерно вылизывать свой зад или скользить по полу, чтобы уменьшить давление полных анальных мешков.

Если ваш питомец демонстрирует признаки проблем с анальным мешком, запланируйте визит к своему ветеринару для ручного сцеживания, прежде чем анальный мешок вашего щенка разорвется и образует абсцесс, который также может создать жуткий запах.

Метеоризм

Некоторые собаки имеют достаточно мощный газ, чтобы испортить воздух, как правило, после того, как они съели что-то особенно неприятное, например, заплесневевший мусор или гнилую тушу. Часто эти тяжелые случаи метеоризма сопровождаются рвотой и диареей, если ваша собака съела то, чего ей не следовало.

Иногда диета вашего питомца может просто не соответствовать ее желудочно-кишечному тракту, поэтому смена корма является правильной. Если вы считаете, что выделение газов у вашего щенка необычное, пора посетить ветеринара.

Что делать, когда собака воняет

Если вы заметили неприятный запах, идущий от вашей собаки, и вы не можете устранить его с помощью ванны, то обратитесь к ветеринару - это проблема со здоровьем.

Лечение и профилактика

Лечение неприятного запаха зависит от причины. Используйте для мытья собаки антигрибковый шампунь и ополосните ее водой с уксусом.

Регулярно мойте и чистите щенка, чтобы избежать любого поверхностного запаха. В качестве альтернативы сухому шампуню для вашей собаки, попробуйте пищевую соду между купаниями. Также полезно следить за здоровьем их зубов, чтобы не развить у них заболевание зубов.

Следите за тем, что они едят, и держите мусор на замке и/или вне досягаемости, чтобы они случайно не схватили кусочки старой, заплесневелой пищи, которая может привести к вонючему метеоризму.