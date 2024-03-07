Украинцы сказали, какие суммы тратят на домашних любимцев ежемесячно (видео)

Содержать домашних любимцев - это недешевое удовольствие, но сколько радости и счастья они нам дарят.

О том, сколько денег в месяц нуждаются в домашних любимцах, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -опрос портала "УкрИнвестИнсайдер".

Сколько украинцы тратят денег на содержание домашних питомцев

Домашние любимцы - это счастье и они всегда ведут себя, как ребенок, ведь за ними стоит ухаживать, кормить, гулять с ними. И, почему-то, взрослые всегда общаются с собаками и котами на "своем" языке, который довольно смешной, но в то же время это проявление любви.

Животные нуждаются в уходе и комфорте, особенно, если речь идет о собаках, они не будут есть что-нибудь, поскольку среди них также встречаются аллергики, кому-то не подходит корм и собака нуждается в сбалансированном питании - а все это деньги.

Также домашних любимцев нужно одевать, покупать им амуницию для прогулок, игрушки, лакомства, водить к ветеринару, а некоторые породы собак и кошек и грумеру.

Поэтому украинцы сказали, сколько денег в месяц тратят на содержание собак: