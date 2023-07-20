Упрощенное заявление на субсидию: как подать документы (инструкция)

Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске экспериментального проекта, в рамках которого можно будет подать документы на субсидию по коммунальным услугам в упрощенном варианте и онлайн.

Как подать документы на субсидию по упрощенной процедуре - читайте в инструкции ниже.

Далее система проверит ваше заявление - на корректность предоставленной информации. Чтобы узнать о назначении субсидии, необходимо зайти в раздел "Мои обращения" и выбрать опцию "Статус обращения".

7. Проверьте данные, при необходимости исправьте ошибки и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ"

4. Заполните онлайн-форму, указав личную информацию, паспортные данные, адрес, а также информацию о других участниках заявления и банковские реквизиты.

3. В открывшемся окне выбирайте "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"

2. В личном кабинете в меню найдите раздел "Коммуникации с ПФУ", выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажмите "Продолжить"

Украинцы могут подать на жилищную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.

Кстати, ранее мы писали о том, какая скидка на коммуналку вам положена по закону - 100, 50 и 25%.

А еще рассказывали о том, что такое нулевая субсидия.