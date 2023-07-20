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Упрощенное заявление на субсидию: как подать документы (инструкция)

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Четверг 20 июля 2023 14:54
Упрощенное заявление на субсидию: как подать документы (инструкция) Как подать упрощенное заявление на субсидию (Фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Пенсионный фонд Украины сообщил о запуске экспериментального проекта, в рамках которого можно будет подать документы на субсидию по коммунальным услугам в упрощенном варианте и онлайн.

Как подать документы на субсидию по упрощенной процедуре - читайте в инструкции ниже.

Какие нужны документы для субсидии

Украинцы могут подать на жилищную субсидию, если их расходы на коммунальные услуги превышают 15% совокупного дохода домохозяйства.

Для назначения субсидии необходимо предоставить такие документы:

  • Заявление
  • Декларацию о доходах
  • Справку о реструктуризации задолженности (если есть долг)
  • Договор об аренде (если субсидия нужна на арендованное жилье)
  • Паспортные данные

Инструкция подачи заявления по упрощенной процедуре

1. Авторизуйтесь на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью электронной квалифицированной подписи (КЭП)

2. В личном кабинете в меню найдите раздел "Коммуникации с ПФУ", выберите пункт "Заявление на жилищную субсидию или льготу", нажмите "Продолжить"

3. В открывшемся окне выбирайте "Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии по экспериментальному проекту"

4. Заполните онлайн-форму, указав личную информацию, паспортные данные, адрес, а также информацию о других участниках заявления и банковские реквизиты.

5. Живущим на съемной квартире необходимо добавить скан договора об аренде, нажав кнопку "Добавить файл"

6. Нажмите кнопку "Сформировать заявление"

7. Проверьте данные, при необходимости исправьте ошибки и нажмите "Подписать и отправить в ПФУ"

Далее система проверит ваше заявление - на корректность предоставленной информации. Чтобы узнать о назначении субсидии, необходимо зайти в раздел "Мои обращения" и выбрать опцию "Статус обращения".

Кстати, ранее мы писали о том, какая скидка на коммуналку вам положена по закону - 100, 50 и 25%.

А еще рассказывали о том, что такое нулевая субсидия.

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