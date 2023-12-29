Как правильно выбрать шпроты, чтобы не отравиться

Бутерброды со шпротами - неотъемлемая часть праздничного стола. В магазине сейчас можно найти большой выбор шпротов. Поэтому следует знать, как выбрать качественный продукт и избежать неприятностей.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, по каким признакам можно определить, что шпроты не качественные.

Состав

Банка консервированных шпротов не должны иметь абсолютно никаких повреждений, швы также должны быть идеальными, без ржавчины. Дно и крышка шпротов не должно быть "надутым".

Также надписи на этикетке должны быть четкими и ясными. Если вы встретили размытые буквы, то вероятно перед вами продукт плохого качества.

Важно внимательно изучить маркировку на крышке банки, в первом ряду должна быть указана дата изготовления. Также должен указываться код продукта. В состав шпрота должна входить рыба, растительное масло и соль.

Если в процессе приготовления были использованы ароматизаторы, то лучше отказаться от продукта.

Внешний вид

В частности, качественные шпроты не имеют голов и хвостов, а тушки - целые и не поврежденные и примерно одного размера.

При традиционном способе изготовления шпрот, содержащего копченую рыбу, образуется вредное вещество - бензопирен - вещество первого класса опасности и приравнивается к ртути.

Открыв банку качественных шпротов вы можете увидеть:

легкий золотистый оттенок

гладкую кожицу

не поврежденный, не мятый вид. Если они частично разварены и рассыпаются, значит, при изготовлении был нарушен технологический процесс

Срок годности консервированных шпротов не очень велик, обычно он составляет два года.

Технология изготовления

Рибу нанизывают на металлические прутья, которые располагаются на многоярусных стеллажах-тележках и в таком виде отправляются в коптильную.

Затем рыбку охлаждают, обрезают головы и хвосты, укладывают в банки, заливают растительным маслом и солят.

Масса рыбы должна составлять не менее 70% от общего чистого веса консервов.

С чем есть шпроты

Эту рыбу можно употреблять не только в классическом бутербродном сочетании с черным хлебом и ломтиком огурца. Из шпротов можно приготовить разные паштеты, использовать для начинки.

Чем вреден продукт

В шпротах может содержаться один из самых опасных канцерогенов - бензапирен. К тому же шпроты очень калорийны.

У продуктов очень высокая калорийность 363 ккал на 100 граммов, жиров - 32.4, а белков 17.4. Также в шпротах очень много соли при суточной норме для человека 5 граммов.