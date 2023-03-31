Почему после еды так хочется спать? Названы три причины

Почему после еды хочется спать?

Дело в том, что после принятия пищи увеличивается приток крови к желудку и кишечнику. Соответственно приток крови к мозгу - уменьшается и он начинает получать меньше кислорода. Эта причина, о которой сообщают ученые.

Но есть еще несколько.

Вторая причина, это то, что еда вызывает выработку серотонина - гормона удовольствия. А этот гормон вызывает еще и сонливость и ощущение покоя.

Выработку серотонина вызывает еда, богатая углеводами, а белковая еда, в составе которой триптофан, помогает серотонину синтезироваться.

Также еда вызывает скачек сахара в крови, который уменьшает активность нейропептида орексина, контролирующего энергетический баланс и отвечает за ощущение бодрости. Помните, наибольшие скачки сахара вызывают углеводы!