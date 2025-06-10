Почему никогда не стоит принимать "чрезмерно горячий" душ: об этом вы не догадывались

Многие из нас очень любят согреваться в душе, включая очень горячую воду. Но не вредно ли это для организма?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на The Mirror .

Почему не стоит принимать слишком горячий душ?

Врач Макс Маддахали подробно объяснил вредное воздействие горячей воды на кожу.

"На вашей коже есть некоторые природные масла, которые поддерживают ее увлажненной, но горячая вода может полностью их смыть, поэтому может возникнуть сухость", - сказал он.

Кроме того, эксперт отметил, что чрезвычайно высокая температура воды может вызвать расширение кровеносных сосудов под кожей, что потенциально приведет к покраснению и раздражению.

"Горячая вода может повредить волосы. Не говоря уже о том, что если вы принимаете горячий душ слишком долго, это может привести к падению артериального давления и обмороку", - добавил специалист.

Длительный душ в слишком горячей воде может повысить температуру тела и вызвать головокружение и даже тепловой удар.

Холодный душ также вреден

Аналогично, длительный холодный душ также может снизить температуру тела, что может вызвать головокружение и уменьшение частоты дыхания. Очень важно следить за своим самочувствием во время душа и стремиться поддерживать умеренную температуру, когда это возможно.

Кстати, для тех, у кого окрашенные волосы, высокие температуры могут ускорить выцветание цвета по сравнению с мытьем в прохладной воде.

Важно оставаться внимательным к тому, как вы чувствуете себя во время душа, и стремиться поддерживать умеренную температуру, когда это необходимо.