Почему на самом деле появляются "мешки" под глазами и помогают ли огуречные маски

Многие люди ошибочно думают, что "мешки" под глазами в основном вызваны стрессом и недостаточным сном. Однако причины такого состояния очень неожиданны и стоит знать, как этого избежать.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Mirror .

Почему возникают "мешки" под глазами

Доктор Джозеф Аллен является оптомэтристом и ведущим специалистом по здоровью глаз. Он считает, что существуют неправильные представления о причинах появления "мешков" под глазами, часто считающимися следствием стресса и недосыпания.

На появление может влиять пигментация кожи, причем усиление потенциально может привести к более темным кругам.

Эксперт говорит, что солнечный свет может вызвать потемнение кожи вокруг век, которая очень чувствительна. Важно защищать глаза от солнца с помощью солнцезащитных очков или шляпы.

Отек вокруг век может возникнуть по нескольким причинам, например, из-за аллергии или употребления большого количества соли. Использование холодных компрессов может улучшить состояние кожи.

Считается, что стресс и недостаточный сон часто приводят к темным кругам или отекам вокруг глаз. Однако исследования показывают, что эти элементы могут не влиять непосредственно на пигментацию век.

Другие физиологические изменения, такие как высвобождение кортизола и воспаление, могут быть способствующими факторами.

Помогают ли огурцы от "мешков" под глазами

Огурцы могут улучшить внешний вид кожи вокруг глаз, но ненадолго. Применение холодных компрессов, таких как огурцы, могут временно снизить появление темных кругов и мешков, вызывая сужение кровеносных сосудов и уменьшение отека.

Эффект прохлады приводит к сужению кровеносных сосудов. Это будет способствовать опусканию ткани и отека.

Однако следует делать такую процедуру не более 15 минут, чтобы избежать раздражения кожи. Поддержание хорошего сна, здорового питания и увлажнение являются рекомендованными привычками во избежание таких проблем под глазами.

Действительно ли действуют кремы под глаза

Для тех, кто имеет дело с "мешками" под глазами, специализированные кремы могут быть полезны. Однако, сначала следует обратиться за советом к медицинскому работнику.