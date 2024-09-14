Косметолог рассказала, как спать, чтобы избежать морщин на лице
Сразу после пробуждения на лице могут быть "морщины сна". В частности, на какой стороне спали, на тому и будет больше морщин и заломов. Некоторые правила помогут этого избежать и не нанести вред коже.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Как возникают
"Морщины сна" на лице, шее и в зоне декольте возникают, если спать на боку и на животе.
Эксперт назвала правила, соблюдая которые во время ночного сна, можно добиться уменьшения морщин и свежего вида утром:
- не спать на животе и на боку. Возьмите за правило - спать только на спине
- выбирайте для ночного сна ортопедическую подушку с косметологическим эффектом. На них есть специальные выемки, которые предотвращают залом кожи и появление морщин при сне на боку, а утопленная зона для головы по центру подушки продолжает сон на спине
- выбирайте наволочки с правильной тканью. Она должна быть дышащей, такой, как тенсел, шелк или хлопок и максимально тонкой, чтобы плотные складки не врезались в кожу в течение 8 часов сна
- меняем продавленный матрас на идеальный. Современные матрасы производятся с учетом анатомии человеческого тела.
"Создайте максимально комфортные условия для сна, чтобы оставаться молодыми", - отметила косметолог.
Кроме того, с возрастом эластичность и упругость кожи снижаются, что облегчает появление морщин. Другие факторы, такие как вредное воздействие солнца, курение и обезвоживание, также способствуют образованию морщин.
Правильная поза для сна
Положение лежа на спине является лучшим положением для продления молодости кожи. Это не только предотвращает появление морщин из-за отсутствия трения, которое вызывает морщины, но и не дает коже ощущать давление "складывающегося" лица в подушку.
Можно положить под голову дополнительную подушку, чтобы жидкость не накапливалась во время сна, что предотвращает отечность утром.
Правда, уснуть в такой позе могут единицы. Кому-то мешает слишком высокая подушка, а кому-то неудобный матрас. Поэтому первое, что нужно сделать, позаботиться о том, чтобы было удобно.
Ночные кремы обычно очень жирные, ультраувлажняющие. В то же время очень хорошо восстанавливают кожу после действия внешних раздражителей. Выбирайте содержащие гиалуроновую кислоту.
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