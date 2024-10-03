Косметолог назвала продукт, который приводит к быстрому старению и морщинам
Злоупотребление сладостями не только влечет риск набрать несколько килограммов или получить кариес. От сахара портится кожа, начинаются преждевременные возрастные изменения.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.
Что такое "сахарное лицо"
"Сахарное лицо" - это когда кожа теряет тонус и становятся заметными изломы, дряблость и другие недостатки.
В результате реакции образуются конечные продукты гликации. Именно они замедляют обменные процессы и ускоряют старение кожи.
В целом о "сахарном лице" свидетельствуют следующие признаки:
- морщинистая кожа с нарушенной микроциркуляцией
- тусклый и желтоватый цвет лица
- уменьшается скорость обновления эпидермиса
- кожа плохо реагирует на любые воздействия (вода, солнце).
- хрупкие и ломкие сосуды
- местный иммунитет кожи снижается, часто воспаляется
- эффект от косметологических процедур минимален
"На сегодня гликация признана одним из основных факторов старения всего организма", - говорится в сообщении.
Конечно, не обязательно полностью убирать сладости из рациона, а просто нужно выбрать полезные сладости и в меру употреблять их в первой половине дня.
Что следует знать о гликации
Это естественный процесс взаимодействия сахара с белками. Процесс гликации поражает все ткани в организме, где содержатся эластин и коллаген, а это кожа, суставы, сосуды и многие другие органы.
На коже гликация проявляется так:
- потеря тонуса
- провисание кожи
- дряблость кожи лица
В первую очередь гликация влияет на белки с длинным жизненным циклом - например, на коллаген, отвечающий за эластичность и упругость кожи. Интересно, что фотостарение и глубокостарение поддерживают друг друга. На участках кожи, куда попадают солнечные лучи, содержание конечных продуктов гликации выше, чем на защищенных от солнца.
Косметолог отметила, что у кожи нет собственной защиты от гликации. К такому процессу склонны все люди.
Важно читать состав продуктов перед их покупкой. Через 14 дней из организма выведется сахар и продукты его распада, кожа придет в норму. Вы заметите улучшение без применения каких бы то ни было косметических средств.
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