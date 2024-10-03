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Косметолог назвала продукт, который приводит к быстрому старению и морщинам

Четверг 03 октября 2024 16:44
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Косметолог назвала продукт, который приводит к быстрому старению и морщинам Что приводит к быстрому старению кожи (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Ольга Позднякова

Злоупотребление сладостями не только влечет риск набрать несколько килограммов или получить кариес. От сахара портится кожа, начинаются преждевременные возрастные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Что такое "сахарное лицо"

"Сахарное лицо" - это когда кожа теряет тонус и становятся заметными изломы, дряблость и другие недостатки.

В результате реакции образуются конечные продукты гликации. Именно они замедляют обменные процессы и ускоряют старение кожи.

В целом о "сахарном лице" свидетельствуют следующие признаки:

  • морщинистая кожа с нарушенной микроциркуляцией
  • тусклый и желтоватый цвет лица
  • уменьшается скорость обновления эпидермиса
  • кожа плохо реагирует на любые воздействия (вода, солнце).
  • хрупкие и ломкие сосуды
  • местный иммунитет кожи снижается, часто воспаляется
  • эффект от косметологических процедур минимален

"На сегодня гликация признана одним из основных факторов старения всего организма", - говорится в сообщении.

Конечно, не обязательно полностью убирать сладости из рациона, а просто нужно выбрать полезные сладости и в меру употреблять их в первой половине дня.

Что следует знать о гликации

Это естественный процесс взаимодействия сахара с белками. Процесс гликации поражает все ткани в организме, где содержатся эластин и коллаген, а это кожа, суставы, сосуды и многие другие органы.

На коже гликация проявляется так:

  • потеря тонуса
  • провисание кожи
  • дряблость кожи лица

В первую очередь гликация влияет на белки с длинным жизненным циклом - например, на коллаген, отвечающий за эластичность и упругость кожи. Интересно, что фотостарение и глубокостарение поддерживают друг друга. На участках кожи, куда попадают солнечные лучи, содержание конечных продуктов гликации выше, чем на защищенных от солнца.

Косметолог отметила, что у кожи нет собственной защиты от гликации. К такому процессу склонны все люди.

Важно читать состав продуктов перед их покупкой. Через 14 дней из организма выведется сахар и продукты его распада, кожа придет в норму. Вы заметите улучшение без применения каких бы то ни было косметических средств.

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