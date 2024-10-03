Косметолог назвала продукт, который приводит к быстрому старению и морщинам

Злоупотребление сладостями не только влечет риск набрать несколько килограммов или получить кариес. От сахара портится кожа, начинаются преждевременные возрастные изменения.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу косметолога Ольги Поздняковой.

Что такое "сахарное лицо"

"Сахарное лицо" - это когда кожа теряет тонус и становятся заметными изломы, дряблость и другие недостатки.

В результате реакции образуются конечные продукты гликации. Именно они замедляют обменные процессы и ускоряют старение кожи.

В целом о "сахарном лице" свидетельствуют следующие признаки:

морщинистая кожа с нарушенной микроциркуляцией

тусклый и желтоватый цвет лица

уменьшается скорость обновления эпидермиса

кожа плохо реагирует на любые воздействия (вода, солнце).

хрупкие и ломкие сосуды

местный иммунитет кожи снижается, часто воспаляется

эффект от косметологических процедур минимален

"На сегодня гликация признана одним из основных факторов старения всего организма", - говорится в сообщении.

Конечно, не обязательно полностью убирать сладости из рациона, а просто нужно выбрать полезные сладости и в меру употреблять их в первой половине дня.

Что следует знать о гликации

Это естественный процесс взаимодействия сахара с белками. Процесс гликации поражает все ткани в организме, где содержатся эластин и коллаген, а это кожа, суставы, сосуды и многие другие органы.

На коже гликация проявляется так:

потеря тонуса

провисание кожи

дряблость кожи лица

В первую очередь гликация влияет на белки с длинным жизненным циклом - например, на коллаген, отвечающий за эластичность и упругость кожи. Интересно, что фотостарение и глубокостарение поддерживают друг друга. На участках кожи, куда попадают солнечные лучи, содержание конечных продуктов гликации выше, чем на защищенных от солнца.

Косметолог отметила, что у кожи нет собственной защиты от гликации. К такому процессу склонны все люди.

Важно читать состав продуктов перед их покупкой. Через 14 дней из организма выведется сахар и продукты его распада, кожа придет в норму. Вы заметите улучшение без применения каких бы то ни было косметических средств.