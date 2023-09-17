Почему нам сложно разорвать отношения с плохим партнером: психолог назвал важные факторы

Отношения с неподходящим человеком могут превратить жизнь в кошмар. Порой они похожи на американские горки, так как плохие моменты резко сменяются хорошими. И сил, чтобы разорвать этот круг, обычно не хватает и люди годами не могут разорвать такую связь.

Доктор философии и психологии Сет Дж. Гиллихан объяснил в блоге на Psychology Today , почему мы не можем разорвать отношения с плохим партнером и что нужно, чтобы это сделать.

Почему происходят постоянные камбеки

По словам специалиста, в отношениях с плохим или неподходящим партнером есть определенные закономерности. Люди часто разрывают отношения, но потом снова их возобновляют.

Это происходит из-за того, что отношения плохие не всегда. Иногда плохие партнеры становятся ласковыми, внимательными, заботливыми. В таких ситуациях кажется, что можно найти взаимопонимание и партнер не будет лгать, обижать, изменять и так далее.

"Большинство плохих отношений не всегда плохи. Иногда партнер, который совсем плох, может сделать что-то хорошее", - подчеркивает психолог.

Он привел пример одного исследования на животных, где ученые по сути вырабатывали условный рефлекс. То есть, животным необходимо было совершить определенное действие с какой-то частотой и последовательностью, чтобы получить еду. Например, нажимать на рычаг.

При этом есть разные переменные - иногда еда появляется после одного движения, а иногда после 20-го. Но животные упорно продолжали совершать движение, которое привело к появлению еды и надеялись, что вот в следующий раз точно еда появится.

Приблизительно также происходит в зависимых отношениях. Партнер думает, что еще одна попытка с человеком, который не подходит, может привести их к лучшей версии личных отношений.

Второй фактор - это практически парадоксальное восприятие переменных. Из-за плохих времен хорошие времена кажутся еще лучше, так как мозг человека настроен на относительные состояния - когда дела идут от хорошего к плохому или от худшего к лучшему.

Когда наступают хорошие времена с плохим партнером, человек получает награду не только за позитив, но и за устранение негатива. Ведь намного приятнее думать, что партнер на самом деле хорошо к тебе относится.

Избавление от неприятного состояния посылает мощный сигнал в центры вознаграждения мозга, который заставляет вас повторять то, что помогает чувствовать себя менее плохо.

Мы запрограммированы испытывать положительные чувства к людям, когда они превосходят наши ожидания или противоречат нашему отрицательном мнению о них. Психологическое вознаграждение и хорошие чувства к партнеру значительно усложняют расставание раз и навсегда.

В реальности это выглядит приблизительно так: мужчина после серьезной ссоры, вранья или измены снова приходит к женщине, дарит ей подарок, цветы, обещает, что "больше никогда" и какое-то время проявляет к ней повышенные заботу, внимание и нежность. И она снова готова начать "все сначала".

Как же разорвать порочный круг

1. Распознайте ключевые закономерности. Простое наблюдение за тем, что именно держит вас "на крючке", поможет разрушить чары и вам будет легче расстаться с неподходящим партнером.

2. Сохраняйте сбалансированный взгляд. Следите за своим выборочным запоминанием - мозг минимизирует негатив и подчеркивает позитив в отношении вашего партнера. Вспомните причины, по которым стоит прекратить эти отношения. Возможно, помощь близких друзей или членов семьи станет очень полезной.

3. Установите меры безопасности. Не стоит недооценивать силу притяжения, которое удерживает нас рядом с плохим партнером. Принимайте решения и меры тогда, когда ваша решимость сильна. Сведите к минимуму вероятность того, что вы снова попадете в привычные шаблоны поведения в ситуациях повышенного риска: выпили с друзьями пару бокалов и готовы ответить на сообщение бывшего, что он скучает и нужно поговорить.

4. Рассмотрите возможность удаления контактной информации, блокировки номера или электронной почты - чтобы защититься от нежелательного контакта.

5. Остерегайтесь рационализации. Есть фокусы мозга, которые вас могут снова привести к этому человеку. Например, вера в том, что "вот теперь все будет по-другому" или "он проделал большую работу над собой и все изменится".

"Люди могут меняться, но часто такой образ мышления мешает нам увидеть, что это человек по-прежнему плох для роли вашего партнера. Внимательно посмотрите, что говорит вам разум и избегайте принятия импульсивных решений, о которых вы, вероятно, пожалеете", - рекомендует психолог.