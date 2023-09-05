Психолог рассказала, что должно насторожить при знакомстве с парнем

Отношения парня и девушки - довольно сложная вещь. Определить несерьезность мужчины или его отрицательные личностные качества можно по сказанным словам.

На что обратить внимание во время знакомства

Девушке на свидании с парнем стоит обратить внимание на то, как он относится к себе и как говорит о своих родных.

"Обратите внимание на то, какие у него отношения с собой, насколько он себя уважает, ценит свои границы, насколько поддерживает связь с вами - разговорный диалог, зрительный контакт", - говорится в сообщении.

Психолог говорит, что вы должны понять, хорошо ли вам рядом с этим парнем, ведь ваша интуиция всегда подскажет, что делать дальше.

Какие слова должны насторожить девушку

"Я хороший парень"

Если ваш бойфренд откровенно называет себя "хорошим парнем", это может указывать на его самовлюбленность. Он всегда будет ставить свое "Я" на первое место, вы для него лишь удобный мгновенный партнер.

"Я не могу жить без тебя"

За типичным комплиментом может скрываться нечто большее - очень сильное чувство влюбленности или нездоровая привязанность.

В частности, если вы потеряете интерес к бойфренду и бросите его, то реакция может быть непредсказуемой.

"Ты никуда не пойдешь"

Не стоит связывать свою жизнь с мужчиной, проявляющим характер уже в начале отношений. Его фразы и слова могут открыть глаза на подлинное лицо человека, который может оказаться тираном.

"Замолчи"

Такое проявление неуважения не приведет к счастью и лучше разорвать отношения в самом начале, чем страдать долгие годы. Безусловно, такая фраза может прозвучать в момент, когда мужчина действительно занят, однако если избранник постоянно такое говорит, отношения лучше прекратить.