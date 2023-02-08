Что делать, когда завяли домашние растения: поможет простой "эликсир"

Несмотря на регулярный уход, некоторые комнатные растения могут терять листья и завять. В такой ситуации не стоит паниковать, ведь спасти растения можно с помощью простого средства.

Если у вас есть сухое, пораженное вредителями растение с плесенью из-за чрезмерного полива, не выбрасывайте ее.

Нужно много терпения, чтобы дать комнатным растениям время восстановиться. Часто очень сухим или завявшим растениям нужно несколько недель, чтобы восстановиться.

Почему вянут растения

Растение может погибнуть по разным причинам, самой распространенной есть вредители. В таких ситуациях следует обратить внимание на листья и стебли. Садоводы рекомендуют аккуратно очищать каждый листик салфеткой, смоченной в мыльном растворе.

Избыток воды также может привести к гибели растения. Обычно переувлажненное растение имеет коричневые или желтые листья. Необходимо не поливать растение и поставить его в месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Как оживить растение

Необходимо срезать и удалить сухие листья. Срежьте растение до уровня земли с помощью ножниц.

Затем поместите в ведро с водой и оставьте на некоторое время, после чего извлеките и дайте воде стечь.

Пока не появятся новые побеги, держите растение в максимально прохладном месте и подальше от прямых солнечных лучей.

Также специалисты советуют использовать "эликсир". Он особенно уместен и эффективен для растений, которые слишком подвержены стрессу или поражены болезнью.

Для этой смеси нужно развести в воде следующие три ингредиента:

Банановая кожура;

Использована кофейная гуща;

Яичная скорлупа.

Все ингредиенты нужно перемешать и добавить немного воды. Перемешивать смесь нужно до того момента, когда вы получите густую пасту. После этого нужно добавить несколько ложек смеси для завядших растений.

В этом средстве содержатся все питательные вещества, необходимые вашему растению для дальнейшего роста.