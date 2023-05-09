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Почему нельзя стричь волосы самостоятельно: народные приметы, которые стоит знать

Кому нельзя стричь волосы (freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Мало кто знает, но обычная стрижка может причинить человеку неприятности. В частности, согласно приметам, если самостоятельно стричь волосы, то можно навлечь беду.

Кому нельзя стричь волосы и что может произойти - читайте на Styler ниже.

Важная примета

Есть традиции и приметы, свидетельствующие о том, что стрижку волос нельзя проводить своим прямым родственникам. Люди верят, что это не даст ничего хорошего.

В общем, не рекомендуется;

  • дочерям стричь отца;
  • матери стричь своего ребенка;
  • жене стричь мужа и мужу - жену

Стрижка волос в день рождения

Народные приметы о стрижке волос тесно связаны с именинами человека. Например, если человек родился в среду, то лучший день для стрижки - воскресенье.

Согласно приметам, родившимся в четверг можно стричься не только в воскресенье, но и в понедельник, вторник и пятницу.

Также людям, родившимся в пятницу, можно стричься в понедельник, четверг, субботу и воскресенье. Родившимся в субботу можно стричься в пятницу.

Почему нельзя стричь волосы самому себе

Важной приметой считается то, что человек, который самостоятельно обрезает свои волосы, лишается не только здоровья, но и привлекает смерть. Говорят, что каждый срезанный волос - это минус один год жизни.

Также поверья предупреждают, что нельзя спать с мокрыми волосами и стричь себя самому. В этом случае могут произойти неизбежные и судьбоносные изменения, в том числе отрицательные.

Ранее мы сообщали, какое натуральное масло поможет предотвратить выпадение волос.

Также мы писали, как сделать натуральный шампунь дома.

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