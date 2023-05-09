Чому не можна стригти волосся самостійно: народні прикмети, які варто знати

Мало хто знає, але звичайна стрижка може спричинити людині неприємності. Зокрема, згідно з прикметами, якщо самостійно стригти волосся, то можна накликати біду.
Кому не можна стригти волосся та що може статись - читайте на Styler нижче.
Існують традиції та прикмети, які свідчать про те, що стрижку волосся не можна проводити своїм прямим родичам. Люди вірять, що це не дасть нічого доброго.
Загалом, не рекомендується;
Народні прикмети про стрижку волосся тісно пов’язані з іменинами людини. Наприклад, якщо людина народилася в середу, то найкращий день для стрижки - неділя.
Згідно з прикметами, тим хто народився у четвер можна стригтися не лише у неділю, а й у понеділок, вівторок та п’ятницю.
Також людям, які народилися у п’ятницю, можна стригтися у понеділок, четвер, суботу та неділю. Народженим у суботу можна стригтися у п’ятницю.
Важливою прикметою вважається те, що людина, яка самостійно обрізає своє волосся, позбавляється не тільки здоров’я, а й приваблює смерть. Кажуть, що кожна зрізана волосина - це мінус один рік життя.
Також повір'я попереджають, що не можна спати з мокрим волоссям і стригти себе самому. В цьому випадку можуть відбутися неминучі та доленосні зміни, в тому числі негативні.
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